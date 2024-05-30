Merkez Bankası rezervlerinde 3.1 milyar dolarlık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, brüt döviz rezervlerinde 4.2 milyar dolarlık bir artış yaşandı ve Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervi 24 Mayıs itibari ile 82.7 milyar dolara ulaştı.

Merkez Bankası altın rezervleri ise 1.1 milyar dolarlık bir azalışla 60.5 milyar dolara geriledi. Önceki açıklanan istatistiklerde altın rezervleri 59.4 milyar dolar seviyesindeydi.

Açıklanan verilere göre Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre toplamda 3.1 milyar dolar artış kaydetti ve 24 Mayıs haftasında 142.2 milyar dolara çıktı.