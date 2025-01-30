Merkez Bankası Toplantı Özeti: Yurt İçi Talep Enflasyonu Destekliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yayımlanan özette, yurt içi talebin enflasyondaki düşüşün destekleyici seviyelerde bulunduğunu vurguladı. Özette yapılan açıklamada, "Mal ve hizmet talebine ilişkin veriler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir" denildi.

Özette, 23 Ocak tarihli toplantıya ait veriler ışığında, kasım ayında perakende satış hacim endeksinin aylık bazda %1,9 arttığı belirtildi. Ancak çeyreklik artışların ılımlı bir seyir izlediği kaydedildi. Ayrıca, ticaret satış hacim endeksinin perakende satışlara kıyasla daha düşük oranda artış gösterdiği ifade edildi.

Kasım ayında hizmet üretim endeksinin %0,2 oranında düştüğüne dikkat çekilirken, çeyreklik bazda sınırlı yükseliş yaşayan hizmet üretiminin yıllık olarak gerilediği belirtildi. Otomobil ve beyaz eşya satışlarının 2024 son çeyreğinde artış göstererek telafi eğilimi sergilediği aktarıldı.

Özette ayrıca, kartla yapılan harcamalarda ekim ve kasım aylarında önceki çeyrek ortalamasının altına inildiği, aralık ayında ise bir miktar yükseldiği ifade edildi. İmalat sanayi firmalarına yönelik anketler, aralık ayında siparişlerin gerilese de 2024 son çeyreğinde artış gösterdiğini ortaya koydu.

Kasım ayında istihdam oranının 32,7 milyon kişiye ulaştığı ve iş gücüne katılım oranında %0,2 puan artış yaşandığı belirtildi. İşsizlik oranının ise %8,7 seviyesinde sabit kaldığı vurgulandı.

Cari işlemler dengesinin kasım ayında 2,9 milyar dolar açık verdiği aktarılırken, yıllık bazda cari açığın 7,4 milyar dolar seviyesine ulaştığı belirtildi. Geçici dış ticaret verileri, aralık ayında ihracatta artış yaşandığına işaret ediyor.

Özette ayrıca, yüksek frekanslı verilerin ocak ayında mücevher ithalatında düşüş, mücevher hariç tüketim malı ithalatında ise artış olabileceğini gösterdiği belirtildi. Bankacılık sektörünün uzun vadeli borç çevirme oranının %134 civarında olduğu kaydedilirken, yurt dışı borçlanma imkanlarının yüksek seviyelerini koruduğu vurgulandı.