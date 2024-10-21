Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 8 Trilyon 649,3 Milyar Lira

Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül tarihi itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini paylaştı. Sonuçlara göre, brüt borç stoku toplamda 8 trilyon 649,3 milyar lira seviyesine ulaştı.

Borç Dağılımı

Bu tutarın 3 trilyon 558,8 milyar liralık kısmı Türk lirası cinsinden borçlardan oluşurken, 5 trilyon 90,5 milyar liralık kısmı döviz cinsinden borçlardan kaynaklanmaktadır. Bu durum, Türkiye'nin borç yapısının döviz ve yerel para birimlerine nasıl dağıldığını göstermektedir.