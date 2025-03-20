Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 9,9 Trilyon Lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, Şubat sonu itibarıyla 9,9 trilyon lira olarak kayıtlara geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat tarihli bu verileri kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku 9 trilyon 909,6 milyar lira seviyesine ulaştı ve bu borç stoku içerisinde önemli bir dağılım gözlemlendi.

Borç stokunun 4 trilyon 485,5 milyar liralık kısmı Türk lirası ile, 5 trilyon 424,1 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır.

Bu veriler, ülke ekonomisinin borç yönetimi konusunda kamunun alacağı önlemler ve atacağı adımlar açısından önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.