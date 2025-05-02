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Mersin'de Tescilli Silifke Çileğinde Hasat Devam Ediyor

Mersin'in Silifke ilçesinde hasat sezonu sürerken, tescilli Silifke çileği iç ve dış piyasaya sunuluyor. Hedef: 40 bin ton rekolte.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 12:41
Mersin'de Tescilli Silifke Çileğinde Hasat Devam Ediyor

Mersin'de Silifke Çileği Hasadı Başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde, sertifikalı Silifke çileği hasat sezonu hızla devam ediyor. Yaklaşık 10 bin dekar arazide üretilen bu çilekler, hasat sonrası iç ve dış piyasalara sunuluyor.

Üstün Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

Rengi, tadı, aroması ve uzun raf ömrü ile öne çıkan Silifke çileği, 2019 yılında coğrafi işaret tescil belgesini almıştı. Çileklerin sabahın erken saatlerinde işçiler tarafından toplanarak sandıklara yerleştirildiği gözlemleniyor. Toplanan çilekler, kamyonetlerle ilçe haline taşınıyor ve tarlada kilogramı 65-75 lira arasında bir fiyatla satılmakta.

İhracat Hedefleri Yüksek

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, yaptığı açıklamada ilçe genelinde yaklaşık 40 bin ton çilek rekoltesi beklendiğini aktardı. Toplanan ürünlerin %60'ının ihraç edildiğini vurgulayan Kaynar, bu yıl Türkiye genelinde yaşanan zirai don olayları nedeniyle üzücü bir durum söz konusu olduğunu ancak Silifke çileğinin dondan etkilenmediğini belirtti. Ürünlerin Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Gürcistan, Romanya ve Polonya gibi ülkelere ihraç edildiğini dile getirdi.

Çilekler Piyasaya Sunuluyor

Atayurt Hal Derneği Başkanı İbrahim Kaynar, çileklerin soğuk hava depolarında 6-8 gün bekletildikten sonra piyasaya sunulduğunu açıkladı. Kaynar, üreticilere hayırlı bir sezon diledi ve çileklerin iç pazara da İstanbul ve Ankara başta olmak üzere her yere gönderildiğini aktardı.

Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen ve adıyla tescillenen Silifke çileği, hasadın ardından iç...

Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen ve adıyla tescillenen Silifke çileği, hasadın ardından iç ve dış piyasaya sunuluyor. Rengi, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıktığı için 2019'da coğrafi işaret tescil belgesi alan çilekler, sabahın erken saatlerinde işçiler tarafından toplanıyor. Sandıklara konulan meyveler, kamyonetlerle ilçe haline taşınıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen ve adıyla tescillenen Silifke çileği, hasadın ardından iç...

Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen ve adıyla tescillenen Silifke çileği, hasadın ardından iç ve dış piyasaya sunuluyor. Rengi, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıktığı için 2019'da coğrafi işaret tescil belgesi alan çilekler, sabahın erken saatlerinde işçiler tarafından toplanıyor. Sandıklara konulan meyveler, kamyonetlerle ilçe haline taşınıyor.

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