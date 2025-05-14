Mersin-Tarsus OSB'de Yıl Sonunda Üretim Başlıyor

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB Yıl Sonunda Üretime Geçiyor

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TÜİOSB) yıl sonu üretim hedefi belirlendi. TÜİOSB Yönetim Kurulu üyeleri, Tarsus ilçesindeki şantiye ofisinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, projelerdeki son gelişmeleri paylaştı.

Başkan Gül Akyürek Balta Açıklamalarda Bulundu

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, 3 etaptan oluşan projeye ilişkin detayları aktararak, altyapı çalışmalarının yıl sonunda tamamlanacağını belirtti. Yatırım büyüklüğünün 1 milyar doları aştığını ifade eden Balta, yıllık 500 milyon dolar ihracat hedeflediklerini vurguladı.

Saha Genişlemesi Hedefi

Balta, "Türkiye'nin en hızlı genişleyen OSB'siyiz. Fabrikaların inşaatlarının sürdüğü OSB'de yıl sonu üretime başlama hedefimiz var. 3 etaptan oluşan OSB’mizde 226 hektar alana sahibiz. 4. etap genişleme planımızla bu sahanın 300 hektara çıkmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Yeşil OSB Olma Özelliği

TÜİOSB'deki çalışmaların, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklendiğini belirten Balta, "Türkiye'nin yeşil doğan ilk OSB'si olma özelliğine sahibiz. TÜİOSB, Avrupa Yeşil Mutabakat kriterlerine uygun olarak inşa ediliyor. Investörlerin tamamı ihracatçı sanayicilerden oluşuyor" ifadelerini kullandı.

İstihdam ve Markalar

Balta, TÜİOSB'de kurulacak 100 fabrikada 10 bin istihdam sağlanmasının planlandığını dile getirdi. "Yerli ve yabancı birçok markayı TÜİOSB sahasında ağırladık. Özellikle bazı yabancı markaların bizi keşfetmiş olmaları gurur verici" dedi. Ayrıca, genişleme alanında bazı kıymetli markalara yer vereceklerini ifade etti.

Basın toplantısının ardından gazeteciler, TÜİOSB sahasında yürütülen çalışmaları yerinde gözlemledi.

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TÜİOSB) yıl sonu üretimin başlaması hedefleniyor.

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TÜİOSB) yıl sonu üretimin başlaması hedefleniyor.