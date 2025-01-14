Meta, Çalışanlarının Yüzde 5'ini Performansa Dayalı İşten Çıkaracak

Meta'dan Şok Karar: Çalışanların Yüzde 5'i Performans Nedeniyle İşten Çıkarılacak

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, şirket bünyesindeki çalışanlarının yüzde 5'inin işine performansa dayalı olarak son verme kararı aldı. İşten çıkarılan personelin yerine ise yeni alımlar yapılacağı bildirildi.

Zuckerberg'den Çalışanlara Mesaj

ABD basınında yer alan haberlere göre, Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, şirketin çalışanlarına gönderdiği notta, bu yılın zorlu geçeceğine dikkat çekti. Ekiplerde en iyi performansı gösteren çalışanların bulunmasını sağlamak amacıyla, performans yönetiminde çıtayı yükseltme kararı aldıklarını ifade etti.

Zuckerberg, düşük performans gösterenlerin işlerine son verileceğini ve bu pozisyonların 2025'te tekrar doldurulacağı bilgisini paylaştı. Gelecek performansları konusunda iyimser olmaları halinde, beklentileri karşılamayan herkesin işten çıkarılmayacağına da değindi.

Cömert Tazminat Teklifi

İşten çıkarmalardan etkilenen personele "cömert" kıdem tazminatı sağlamayı taahhüt eden Zuckerberg, işten çıkarmaların kendilerine 10 Şubat'ta bildirileceğini duyurdu. ABD dışındaki çalışanların ise sonraki dönemlerde bilgilendirileceği belirtildi.

Böylece, Meta'nın iş gücünün yüzde 5'inin etkileneceği, performansa dayalı işten çıkarma sürecinin detayları kamuoyuna yansımış oldu.