Meta'nın Yeni Abonelik Politikasına Avrupa Tüketici Derneklerinden Şikayet

Avrupa'nın en büyük tüketici kuruluşlarından biri, Meta'nın Facebook ve Instagram için uygulamaya koyduğu yeni ücretli reklamsız abonelik politikasını Avrupa Birliği'ne (AB) şikayet etti.

Brüksel merkezli Avrupa Tüketici Birliği (BEUC), farklı Avrupa ülkelerinden 45 tüketici derneğinin çatı kuruluşu olarak, Meta'nın bu yeni politikasının tüketici ve veri koruma yasalarını ihlal edebileceği konusunda resmi bir başvuru yaptığını duyurdu.

Açıklamada, Meta'nın 2023'te sunduğu ödeme veya onay mekanizmasının, Facebook ve Instagram kullanıcılarının kişisel verilerinin reklam amaçlı işlenmesine onay vermesini ya da bu verilere dayalı reklam gösterimi için bir ücret ödemesini zorunlu hale getirdiği hatırlatıldı.

Meta, AB'de bu politikayı 2024 sonunda değiştirmeyi planlasa da, açıklamada yeni düzenlemenin temel sorunları ele almakta başarılı olamayacağına dikkat çekildi. Avrupa Tüketici Birliği, Meta'nın mevcut ödeme veya onay politikasının çok sayıda AB yasasını ihlal ettiğini ve kullanıcılara adil bir seçim imkanı sunmadığını vurgulayarak, bu duruma karşı etkili önlemler alınması gerektiğini belirtti.

2023'te Meta, Avrupa'daki kullanıcılara Facebook ve Instagram'a reklamsız erişim sağlayacak bir aylık abonelik seçeneği sunmaya başlamıştı. Geçen yıl da, uygulamasında çeşitli değişiklikler gerçekleştiren Meta, Avrupa'daki kullanıcılara indirimler teklif etmişti.