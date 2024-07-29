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Metro Türkiye'den Yeni Lezzet: Churros

Metro Türkiye, Metro Chef markasıyla dondurulmuş churros tatlısını tanıttı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 15:46
Metro Türkiye'den Yeni Lezzet: Churros

Metro Türkiye, Churros Tatlısını Tanıttı

Metro Türkiye, ünlü tatlısı Churros'u Metro Chef markası ile raflarda yerini aldırdı. Şirketin açıklamasına göre, dondurulmuş tatlı çeşitlerinde iddialı olan Metro Türkiye, 3 bin 500'den fazla ürününün arasına yeni bir lezzet eklemiş oldu.

İspanyol Mutfağından Bir Lezzet

İspanyol mutfağının sevilen hamur tatlısı olan Churros, adını İspanyolca'da "kızartılmış" anlamına gelen terimden alıyor. Metro Chef Churros, yüksek sıcaklıkta kızartılarak, pratik bir şekilde hazırlanabiliyor.

Nasıl Hazırlanır?

Ürünün hazırlanması için dondurulmuş churros çözüme gerek kalmadan, 185-190 dereceye kadar ısıtılmış yağda 4-5 dakika kızartılması yeterlidir. Her paket, 32 adet hamur çubuğu içermektedir.

Farklı Tüketim Alternatifleri

Metro Chef Churros, sade olarak tüketebileceği gibi, esmer şeker, çikolata sosu veya farklı çeşitlerdeki Metro Chef topping sosları ile de zenginleştirilebilir. Bu sayede, kişiye özel tatlar oluşturmak mümkün!

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