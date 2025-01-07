Microsoft, Hindistan'a 3 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

Microsoft, Hindistan'da Yapay Zeka ve Bulut Yatırımlarını Artırıyor

ABD'li teknoloji devi Microsoft, Hindistan'da bulut ve yapay zeka altyapısını geliştirmek üzere gelecek 2 yıl içinde 3 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

CEO Satya Nadella'nın Açıklamaları

Microsoft’un Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, Hindistan ziyareti sırasında yapılan açıklamada, bu yatırımın detaylarına değindi.

Yeni Veri Merkezleri ve Eğitim Programları

Açıklamada, bu yatırımın önemli bir kısmının yeni veri merkezleri kurulmasına yönlendirileceği ifade edildi. Hindistan'da yapay zeka inovasyonlarını hızlandırmayı hedefleyen Microsoft, bu yatırımla birlikte “ADVANTA(I)GE India” programının ikinci aşamasında, gelecek 5 yıl içinde 10 milyon kişiyi yapay zeka becerileriyle eğitme hedefini de vurguladı.

Mevcut Altyapı ve Gelecek Planları

Şirketin halihazırda Hindistan'da 3 veri merkezi bölgesi bulunuyor. Bununla birlikte, dördüncü veri merkezinin 2026 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.