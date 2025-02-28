Microsoft, Skype’ı Mayıs'ta Kaldırıyor ve Teams'e Geçiş Yapıyor

Microsoft'un Önemli Kararı: Skype Kullanımdan Kaldırılacak

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, kullanıcılarına sesli ve görüntülü iletişim hizmeti sunan Skype uygulamasını Mayıs ayı itibarıyla kullanımdan kaldıracak. Bu değişim ile birlikte Microsoft, özellikle Microsoft Teams platformuna odaklanma niyetinde.

Microsoft Teams'e Geçiş Nedenleri

Microsoft’un İşbirliğine Dayalı Uygulamalar ve Platformlar Başkanı Jeff Teper, blog yazısında bu stratejinin nedenlerine değindi. Kullanıcı ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlamak amacıyla, Skype’ın yerine Teams’e odaklanacaklarını belirtti. Teper, Teams'in kullanıcılara Skype’taki bire bir arama, grup araması, mesajlaşma ve dosya paylaşımı gibi temel özelliklerin yanı sıra, toplantılara ev sahipliği yapma, takvimleri yönetme ve topluluk oluşturma gibi gelişmiş işlevler sunduğunu vurguladı.

Teams Kullanımındaki Artış

Teper, Teams'in halihazırda yüz milyonlarca kullanıcıya sahip olduğunu ve son 2 yılda Teams toplantılarında geçirilen sürelerin 4 kat arttığını ifade etti. Bu durumu, Teams'in günlük iletişim ve işbirliği için sağladığı değerle ilişkilendirdi.

Veri Aktarımı ve Geçiş Süreci

Teper, kullanıcıların gelecek günlerde Skype hesap bilgileriyle Teams'de oturum açabileceğini duyurdu. Ayrıca, Teams'e geçiş yapmak istemeyen kullanıcılar için sohbet geçmişi, kişiler ve arama geçmişi gibi verileri dışa aktarma seçeneğinin sunulacağı belirtildi.

Skype'ın Tarihçesi

Skype, Janus Friis ve Niklas Zennstrom tarafından 2003 yılında kurularak, internet üzerinden ücretsiz görüşme imkanı sunmasıyla dikkat çekti. 2005 yılında eBay tarafından 2,6 milyar dolara satın alınan Skype, ardından 2011 yılında Microsoft tarafından 8,5 milyar dolara alındı. Bu satışın ardından Skype, dünya genelinde önemli bir iletişim aracı haline geldi.