Migros, 7 bin 875 Personeli Kadroya Aldı; 141 Kişinin İş Akdi Feshedildi

Migros, 7 bin 875 personeli kadroya aldı; 141 kişinin iş akdi feshedildi

Migros'tan operasyonel süreç açıklaması

Migros, Türkiye genelindeki 43 dağıtım merkezi kapsamındaki operasyonel sürece ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, taşeron firmalar bünyesinde görev yapan 7 bin 875 çalışanın Migros kadrosuna dahil edildiği belirtildi.

Şirket, bu geçişle çalışanların mevcut haklarının korunduğunu ve Migros Grubu'nda yaklaşık 45 bin çalışanın yararlandığı Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki sendikal haklardan faydalanma imkanı sunulduğunu vurguladı.

Açıklamada, çalışanların büyük çoğunluğunun sunulan hakları memnuniyetle karşıladığı ve işe başlamak istediği ifade edilirken, bir grup çalışanın defalarca uyarılmasına rağmen yasa dışı eylemlerini sürdürdüğü, işyeri faaliyetlerini durdurduğu ve bazı durumlarda çalışmak isteyen meslektaşlarına karşı sözlü taciz ve fiziki müdahalelerde bulunduğu kaydedildi.

Migros, gıda tedarik zincirinin sürekliliğini sağlamak, çalışan güvenliği ve iş huzurunu temin etmek amacıyla eylemlerini sürdüren 141 kişinin iş akitlerinin yürürlükteki mevzuat ve şirket politikaları çerçevesinde feshedilmek zorunda kaldığını bildirdi.

Şirket açıklaması, sorumluluğun yalnızca işin devamlılığını sağlamakla sınırlı olmadığı; aynı zamanda çalışma arkadaşlarının refahı ve güvenliğinin garanti altına alınmasının da öncelikli olduğu vurgusuyla son buldu.

