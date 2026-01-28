Adana'da Uyarı: Tarım Arazilerinden Emlak Vergisi Alınmamalı

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 1319 sayılı kanuna atıfla tarım arazilerinden emlak vergisi alınmaması gerektiğini, uygulamanın üreticiyi zorladığını söyledi.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 22:23
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 22:23
Adana'da Uyarı: Tarım Arazilerinden Emlak Vergisi Alınmamalı

Adana'da Uyarı: Tarım Arazilerinden Emlak Vergisi Alınmamalı

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarım arazilerinden emlak vergisi alınmasının üreticiyi çıkmaza soktuğunu belirtti. Doğan, 2026 yılı itibarıyla artan maliyetlerin çiftçiyi zorladığını vurguladı.

Çiftçilerin durumu ve belediye uygulamaları

Doğan, "Çiftçimiz üretimden vazgeçme noktasına gelirken, birçok belediye fiilen tarım yapılan, üzerinde hiçbir yapı bulunmayan arazilerden emlak vergisi almaya devam ediyor. Bu uygulama üreticiyi daha da çıkmaza sürüklüyor" dedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı, bazı belediyelerin tarım arazilerini arsa olarak değerlendirdiğini ve bunun üreticiler açısından ciddi mağduriyetlere yol açtığını ifade etti. Yüreğir Belediyesi’nde de benzer sorunların yaşandığını belirtti.

Mevzuat vurgusu

Doğan, mevzuatın açık olduğunu söyleyerek "1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 15. maddesine" dikkati çekti: "Kanuna göre ekili ve dikili tarım arazileri emlak vergisinden muaftır. Tarla, bağ, bahçe ve zeytinliklerden emlak vergisi alınamaz."

Ayrıca bir arazinin büyükşehir sınırları içinde yer almasının tek başına vergi gerekçesi olamayacağını, imar planında arsa olmayan ve fiilen tarım yapılan arazilerden vergi alınamayacağını vurguladı.

Hak arama ve çözüm çağrısı

Bazı belediyelerin kırsal mahallelerde tarım yapılan arazilerden emlak vergisi almadığına işaret eden Doğan, diğer belediyelerin de aynı hassasiyeti göstermesini istedi. Vergi çıkarılan tarım arazileri konusunda çiftçilerin haklarını arayacaklarını söyledi.

Üreticilerin ÇKS kayıtları veya Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınacak belgelerle tarımsal faaliyeti belgeleyebileceklerini ve gerekirse dava açma haklarını kullanacaklarını belirtti.

Son söz

Tarımın stratejik bir sektör olduğunun altını çizen Doğan, "Tarım arazilerinden haksız şekilde emlak vergisi alınmasına son verilmelidir. Çiftçiye yük değil, destek verilmelidir" diyerek açıklamasını tamamladı.

YÜREĞİR ZİRAAT ODASI BAŞKANI MEHMET AKIN DOĞAN, TARIMDA ARTAN MALİYETLERİN 2026 YILI İTİBARIYLA...

YÜREĞİR ZİRAAT ODASI BAŞKANI MEHMET AKIN DOĞAN, TARIMDA ARTAN MALİYETLERİN 2026 YILI İTİBARIYLA ÜRETİCİYİ ZORLADIĞINI, TARIM ARAZİLERİNDEN EMLAK VERGİSİ ALINMASININ HUKUKA VE VİCDANA AYKIRI OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bellona IIFF 2026'da Yeni Sezon Koleksiyonlarını Tanıtıyor
2
Uşak’ta Tarım Teşkilatı Sahada: Serkan Bilir Üreticilerle Buluştu
3
Başkent EDAŞ 7/24 Sahada: Batı Karadeniz'de Enerji Arzı Güvende
4
Antalya Hal Endeksi Aralık 2025: Meyve Fiyatı %50,96 Yükseldi
5
Hisarcıklıoğlu: Çorum’un ihracatı 10 yılda 100 milyon dolardan 5 milyar dolara yükseldi
6
Adana'da Uyarı: Tarım Arazilerinden Emlak Vergisi Alınmamalı
7
Migros, 7 bin 875 Personeli Kadroya Aldı; 141 Kişinin İş Akdi Feshedildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları