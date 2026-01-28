Adana'da Uyarı: Tarım Arazilerinden Emlak Vergisi Alınmamalı

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarım arazilerinden emlak vergisi alınmasının üreticiyi çıkmaza soktuğunu belirtti. Doğan, 2026 yılı itibarıyla artan maliyetlerin çiftçiyi zorladığını vurguladı.

Çiftçilerin durumu ve belediye uygulamaları

Doğan, "Çiftçimiz üretimden vazgeçme noktasına gelirken, birçok belediye fiilen tarım yapılan, üzerinde hiçbir yapı bulunmayan arazilerden emlak vergisi almaya devam ediyor. Bu uygulama üreticiyi daha da çıkmaza sürüklüyor" dedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı, bazı belediyelerin tarım arazilerini arsa olarak değerlendirdiğini ve bunun üreticiler açısından ciddi mağduriyetlere yol açtığını ifade etti. Yüreğir Belediyesi’nde de benzer sorunların yaşandığını belirtti.

Mevzuat vurgusu

Doğan, mevzuatın açık olduğunu söyleyerek "1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 15. maddesine" dikkati çekti: "Kanuna göre ekili ve dikili tarım arazileri emlak vergisinden muaftır. Tarla, bağ, bahçe ve zeytinliklerden emlak vergisi alınamaz."

Ayrıca bir arazinin büyükşehir sınırları içinde yer almasının tek başına vergi gerekçesi olamayacağını, imar planında arsa olmayan ve fiilen tarım yapılan arazilerden vergi alınamayacağını vurguladı.

Hak arama ve çözüm çağrısı

Bazı belediyelerin kırsal mahallelerde tarım yapılan arazilerden emlak vergisi almadığına işaret eden Doğan, diğer belediyelerin de aynı hassasiyeti göstermesini istedi. Vergi çıkarılan tarım arazileri konusunda çiftçilerin haklarını arayacaklarını söyledi.

Üreticilerin ÇKS kayıtları veya Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınacak belgelerle tarımsal faaliyeti belgeleyebileceklerini ve gerekirse dava açma haklarını kullanacaklarını belirtti.

Son söz

Tarımın stratejik bir sektör olduğunun altını çizen Doğan, "Tarım arazilerinden haksız şekilde emlak vergisi alınmasına son verilmelidir. Çiftçiye yük değil, destek verilmelidir" diyerek açıklamasını tamamladı.

