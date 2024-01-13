Migros kırmızı et fiyatlarında damping yaptı! Kıymadan kuşbaşına stok yaptıracak indirim

Migros yeni yılın ilk kampanyasını başlattı! 'İyi et, aradığın lezzet!' sloganı ile kırmızı ette indirim yaptığını duyurdu. İşte ayrıntılar.

Migros kırmızı et fiyatlarında damping yaptı! Kıymadan kuşbaşına stok yaptıracak indirim
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Migros yeni yılın ilk kırmızı et indirimine başladı. "İyi et, aradığınız lezzet!" Sloganlı kampanyada et, kıyma, antrkot gibi ürünlerde yüzde 10-15 indirim! Hafta boyu süren kırmızı etteki indirim müşterilerini bekliyor.

MİGROS

Migros, "İyi et, aradığınız lezzet!" Sloganına sadık kalarak yeni yılın ilk kırmızı et satışını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden Migros, kuşbaşından kıymaya, antrkottan çeşitli ürünlere kadar kırmızı eti geniş bir yelpazede müşterilerine uygun fiyatlarla sunuyor.

Kırmızı ette yüzde 10-15 indirimli fiyatlar ile vatandaşların bütçelerine katkı sağlayan Migros kampanyası bir hafta sürüyor. Bu indirim döneminde geçerli olan fiyat listesi de belirtildi.

KIRMIZI ET

MİGROS KIRMIZI ET FİYATLARI

Dana But Tas Kebaplık Et Yöresel Kg 529,90 TL yerine 476,91 TL

Kuzu İncik Kıvırcık Kg 489,90 TL yerine 440,91 TL

Kuzu Kuşbaşı Kıvırcık Kg 625,90 TL yerine 563,31 TL

Kuzu Çöp Şiş Kıvırcık Kg 499,90 TL yerine 449,91 TL

Uzman Kasap Dana Çorbalık (İlikli) 99,95 TL yerine 69,95 TL

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