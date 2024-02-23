Migros Ramazan kolisi kaç TL? 2024 Migros Ramazan kolisi fiyatları

Migros marketler bu sene içerisinde Ramazan’a özel olarak iki farklı Ramazan kolisi çeşidini satışa çıkarttı. 279 TL’den başlayan fiyatlardan satışa çıkarmış olduğu Ramazan kolileri içerisinde ise yok yok! Ramazan’da, Ramazan kolisi alıp dağıtmak isteyen vatandaşlar için 2 farklı çeşit Ramazan kolisini satışa çıkartılan Migros’tan hemen aradığınızı bulmanız mümkün. Dileyen vatandaşlar Migros online kanallarından dileyen vatandaşlar ise Migros market şubelerinden kolileri satın alabilecek. İşte Migros Ramazan kolisi fiyatları…

RAMAZAN BEREKET PAKETİ FİYATLARI 2024

Migros marketlerin 279,95 TL’den en uygun fiyata satışa çıkardığı kolinin adı Ramazan bereket paketi olarak geçiyor. Ramazan bereket paketi içerisinde Komili bir litrelik ayçiçek yağı, 3 farklı çeşit makarna, salça, 2 çeşit hazır çorba, çay, şeker, tuz, pilavlık bulgur ve ithal pilavlık pirinç bulunuyor. Migros marketler tarafından satışı yapılan Ramazan bereket paketini vatandaşlar dilerlerse Migros sanal marketten dilerlerse de Migros market şubelerinden satın alabilecekler.

RAMAZAN LEZZET PAKETİ FİYATLARI 2024

Migros marketler tarafından satışa çıkartılan bir diğer kolinin ismi ise Ramazan lezzet paketi. Ramazan lezzet paketi 499,95 TL’den hem Migros online platformlarda hem de Migros market şubelerinde satışta. Bu kolinin içerisinde bir litrelik Komili ayçiçek yağı, 4 farklı paket makarna çeşidi, şeker, salça, irmik, 2 farklı çorba çeşidi, bir adet bulyon, 2 adet un, pilavlık bulgur, nohut, kırmızı mercimek, ithal pilavlık pirinç, tuz, Türk kahvesi, haşlanmış bezelye, haşlanmış nohut, haşlanmış fasulye ve çay bulunuyor.



