Milli CoCo: Türkiye'nin İlk 6 Akslı Elektrikli Lokomotifi TÜRASAŞ'tan

TÜRASAŞ'ın geliştirdiği Milli CoCo Tipi Anahat Lokomotifi, Türkiye'nin ilk yerli 6 akslı elektrikli lokomotifi olacak; hedef 7,2 MW, dizel versiyon 3.750 beygir.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 15:15
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen Milli CoCo Tipi Anahat Lokomotifi'nin ülkemizin ilk yerli ve milli 6 akslı elektrikli lokomotifi olacağını duyurdu.

Proje ve hedefler

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada projenin yürütüldüğünü belirterek, konsept ve ön tasarım aşamalarının tamamlandığını ifade etti. Bakan, elektrikli versiyon için tasarım hedefinin 7,2 megavat güce ulaşmak olduğunu aktardı ve projenin Türkiye'nin en güçlü elektrikli ve dizel elektrikli lokomotiflerini üretme amacı taşıdığını vurguladı.

Tasarım, performans ve dizel versiyon

Bakan Uraloğlu, söz konusu lokomotifin 4 akslı E-5000'e göre yaklaşık %50 daha fazla güç sağlayacağını belirtti. Dizel elektrikli versiyonun ise 3 bin 750 beygir gücünde tasarlanarak sınıfının en güçlüsü olacağı kaydedildi.

Projede modüler tasarım benimsenerek elektrikli ve dizel elektrikli versiyonların boji ve şasi alt ana aksamları ortak tasarlandı. Uraloğlu, bunun üretim süresini kısaltıp maliyeti düşürmeyi hedeflediğini, ayrıca E-5000 projesinden edinilen tecrübelerin bu projeye aktarıldığını ve aynı ürün ailesinin kullanılmasıyla yedek malzeme çeşitliliğinin azaltılacağını söyledi.

Uraloğlu son olarak, "Bu lokomotif, ülkemizde sınıfının en güçlüsü olacak." ifadelerini kullandı.

