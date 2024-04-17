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Milli Eğitim Bakanı Tekin’den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Tekin, atamaların zamanı ve sayısına dair henüz bir netlik olmadığını, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile konunun görüşüleceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 13:06
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası, öğretmen atamaları ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “yakın bir miktar alım yapılacak ama rakam vermek şu an için doğru olmaz. Milli Eğitim Bakanlığı konu üzerinde çalışıyor” demişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise atamalarla ilgili olarak, “Takvimde sayı henüz belli değil” cevabını verdi.

Tekin, kamuoyunda gündeme gelen sayıların doğru olmadığını ifade ederek, öğretmen atamaları konusunun Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşüleceğini belirtti. Görüşme için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.

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