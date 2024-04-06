Milli Emlak 55 kelepir arsayı sudan ucuza satışa çıkardı! Bedavadan arsa tapusu olun

Milli Emlak, nisan ayı itibarıyla Türkiye'nin üç farklı ilinde toplamda 55 arsa ve araziyi satışa çıkarıyor. Bu satışlar, Hakkari Şemdinli Milli Emlak, Konya Seydişehir Milli Emlak ve Antalya Korkuteli Milli Emlak tarafından gerçekleştirilecek. Satışa sunulan gayrimenkuller arasında arsalar ve araziler bulunuyor. Milli Emlak'ın yayımladığı nisan ayı listesinde yer alan bu gayrimenkullerle ilgili detaylar açıklandı. Bu adım, Türkiye genelinde gayrimenkul piyasasında hareketlilik yaratacak nitelikte. Özellikle arsa ve arazi satışlarının çeşitli yatırım ve kullanım olanakları sunması, bu tür satışların ilgi görmesine neden olabilir. İşte diğer detaylar...





MİLLİ EMLAKTAN ÜÇ FARKLI ARSA VE ARAZİ SATIŞI ÇIKIYOR

Hakkari, Konya ve Antalya gibi farklı bölgelerdeki satışlar, farklı bölgelerdeki yatırımcılar için çeşitli fırsatlar sunabilir. Milli Emlak'ın nisan ayı listesinde yer alan bu gayrimenkuller, ilgili illerde yaşayan ya da yatırım yapmayı düşünen kişiler için değerlendirme fırsatı sunuyor. Gayrimenkul piyasasındaki bu yeni satışlar, sektördeki hareketliliği artırabilir ve çeşitli projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayabilir. Her bir bölgenin özelliklerine göre seçilen arsa ve araziler, yatırımcılara geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. Bu satışlar, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için çeşitli fırsatlar sunabilir ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde gayrimenkul yatırımlarını artırabilir. Milli Emlak'ın nisan ayı listesindeki gayrimenkullerle ilgili detaylar, yatırımcılar için önemli bir bilgilendirme kaynağı olarak değerlendirilebilir. Bu satışlar, Türkiye'nin gayrimenkul sektöründe yaşanan hareketliliğe ve potansiyeline işaret ediyor.





Hakkari Şemdinli Milli Emlak, Altınsu Köyü'nde imarsız bir bahçe vasıflı araziyi satışa çıkarıyor. Arazinin satış ihalesi 15 Nisan 2024 tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek. Geçici teminat bedeli 24 bin 169 TL olarak belirlenen arazinin yüzölçümü 966,76 metrekare. Arazinin satış fiyatı ise 241 bin 169 TL olarak açıklandı. Bu arazi, KDV'den ve 5 yıl boyunca emlak vergisinden muaf tutuluyor. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim veya taksitli ödeme seçenekleri mevcut. Bu detaylar, alıcılar için önemli bir bilgilendirme kaynağı niteliğinde. Arazinin imarsız olması, potansiyel alıcıların dikkatini çekebilirken, satışın gerçekleştirileceği tarih ve saat bilgisi de ihaleye katılmak isteyenler için önem arz ediyor.

Geçici teminat bedeli ve satış fiyatı gibi rakamlar, alıcıların bütçe planlaması yaparken dikkate alacakları kriterlerden biri olabilir. Ayrıca, arazinin vergi avantajlarından yararlanılabilmesi de alıcılar için cazip bir durum olabilir. Peşin ödeme avantajı sunulması ise alıcıların daha hızlı ve kolay bir şekilde işlem yapmalarına olanak tanıyor. İhalede yer almak isteyenler, bu detayları göz önünde bulundurarak hazırlıklarını yapabilir ve satın alma sürecine dair kararlarını verebilirler. Bu tür arazi satışları, yatırımcılar için çeşitli fırsatlar sunabilir ve gelecekte değer kazanma potansiyeline sahip olabilir. Ancak, alıcıların dikkat etmeleri gereken önemli noktalar olduğu da unutulmamalıdır. Özellikle arazinin imar durumu ve çevresel koşulları, satın alma kararını etkileyebilecek unsurlar arasındadır.