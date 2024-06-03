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Milli Emlak bedava fiyatına arsa satıyor! Akıllı telefon parasına satış başladı

Son günlerde Milli Emlak tarafından satışa çıkarılan hazine taşınmazları, özellikle yatırımcıların ilgisini çekiyor. Muğla'nın arsa, tarla ve konut yatırımlarında popüler hale gelmesiyle birlikte, Milli Emlak'ın internet sitesinde yayınlanan 3 ilan dikkat çekiyor. Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 03.06.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 19:18
Milli Emlak bedava fiyatına arsa satıyor! Akıllı telefon parasına satış başladı

Muğla, hem doğal güzellikleri hem de yatırım potansiyeli ile Türkiye'nin gözde illerinden biri olarak öne çıkıyor. Milli Emlak tarafından satışa sunulan Muğla'daki hazine taşınmazları da bu potansiyeli değerlendirmek isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor. Arsa, tarla ve konut gibi çeşitli taşınmazlar, uygun fiyatlarla ihaleye çıkarılmış durumda. En düşük fiyatlı taşınmazlar 85 bin TL'den başlıyor ve en yüksek fiyatlı olanı sadece 140 bin TL.

İHALE ŞARTLARI VE AVANTAJLARI NELERDİR?

arsa

Milli Emlak'ın düzenlediği ihalelerde katılımcılara birçok avantaj sunuluyor:

Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde %20 indirim,

%25'i peşin alınan taşınmazın geriye kalan kısmının azami iki yıl içinde ve üçer aylık dönemlerle sekiz eşit taksitte ödenebilmesi,

Satış işleminde KDV muafiyeti,

Düzenlenen belgelerin vergi, resim ve harçtan muafiyeti,

Satışı yapılan taşınmazın, satışı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muafiyeti.

İhaleye Katılım Şartları

İhaleye katılmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekiyor:

Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

Türkiye'de tebligat için adres göstermeleri,

Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

İhale saatinden önce (tahmin edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere %30’una kadar) geçici teminatı yatırmış olmaları,

İşin gereğine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü veya Emlak/Millî Emlak Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge vermeleri gerekmektedir.

Muğla'da satışa sunulan bu hazine taşınmazları, hem yatırımcılar için hem de ikamet amacıyla düşünenler için önemli fırsatlar sunuyor. Detaylı bilgi ve ihaleye katılım için Milli Emlak'ın resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.

emlak

emlak

emlak

emlak

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