Milli Emlak sudan ucuza arazi satışına start verdi! O illerde yaşayanlar bedavadan tapu sahibi olacak

Hazine varlıklarının ekonomiye kazandırılması hedeflenirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğü, hazine varlıklarını 34 şehirde satışa çıkardı. Detaylar haberimizde...







MİLLİ EMLAK 34 İLDE HAZİNE ARAZİLERİ SATIŞI BAŞLADI...

Milli Emlak, Hazine Bakanlığı'nın emlak listesinin yayınlandığını duyurdu. 2024 yılı ulusal gayrimenkul ve arsa satış istatistikleri açıklandı. Bu nedenle Maliye Bakanlığı çok uygun arsa fiyatları ve satılık arsa fiyatları açıkladı. Daha fazla haber için buraya tıklayın...

Milli Emlak, altının her gramı için tapu vereceğini duyurdu. 34 eyalette federal arazi satışlarının başladığını kaydetti. Devlete ait olan ancak kullanılmayan araziler kelepir fiyatla satışa sunuldu.

Hükümetin kullanılmayan ulusal arazileri ekonomiye entegre etmek, arazi arzını artırmak ve emlak fiyatlarını düşürmek için yeni adımlar atması nedeniyle Milli Emlak, 2024 yılı için yeni duyurular yapıyor. Bu kapsamda yayınlanan ilanlarda 34 ilde çok uygun fiyatlarla satışa sunulan değerli mülkler yer aldı.

MİLLİ EMLAK ARSA SATIŞLARI! HAZİNE ARAZİSİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğü'nün devlete ait arazilerle ilgili satış ilanı yayınladığı belirtildi. Yeni duyuru kapsamında 34 eyalette yüzlerce tahvil, bağ, bahçe, tarla ve gayrimenkul satışa çıkıyor.

Milli Emlak'ın satışa sunduğu arsanın fiyatı 1.000 liradan başlarken, Gümüşhane Torul sınırları içerisinde yer alan 105 metrekarelik arsanın fiyatı ise 3.0350 TL olarak belirlendi. Gayrimenkul sayısı bölgeye ve bulunduğu eyalete/bölgeye göre değişmekte olup, şehir merkezine yakın mülklerde satış fiyatları artmaktadır.

MİLLİ EMLAK / ARSA SATIŞLARI 2024! HAZİNE ARAZİSİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Satışa sunulan tüm Hazine varlıkları Milli Emlak Gov Tr resmi internet sitesinde yayınlanıyor. Her duyurunun detay kısmında Hazine'ye ait satılık gayrimenkullerin metrekareleri ve özellikleri listelenmekte olup, gayrimenkuller rekabetçi ihale yoluyla satılmaktadır. En yüksek teklifi veren kişi, mülkü satın alma hakkına sahip oluyor. Duyuruda ayrıca arazi satışı ihalesine ev sahipliği yapacak olan Ulusal Emlak Kurumu'nun iletişim bilgileri ve teklif ayrıntıları da yer alıyor. Bu nedenle her bir gayrimenkul için ekspertiz yapılır ve ekspertiz tamamlandıktan sonra kayıtlı fiyat üzerinden satılır.