Milli Emlak TL'si olana müjdeyi verdi! O illerde bedava fiyatına arsa satışı başladı

Milli Emlak'ta listelenen bu mülklerin detayları Nisan ayı başlarında açıklandı. Bu hamle Türkiye emlak piyasasına ivme kazandıracak. Özellikle arsa satışlarına olan ilginin, çeşitli yatırım ve işletme fırsatları sunması nedeniyle artması muhtemel.

Milli Emlak, Nisan ayı başından bu yana 3 farklı ilde toplamda 55 arsa ve arsayı satışa çıkardı. Bu satışların ise, Hakkari Şemdinli Milli Emlak, Seydişehir Milli Emlak ve Antalya Korkuteli Milli Emlak'ın gerçekleştirdiği bildirildi. Satılık mülkler arsa ve araziden oluşmaktadır.

"Milli Emlak'tan üç farklı mülk ve gayrimenkul satışı"





Hakkari, Konya, Antalya gibi bölgelerdeki satışlar, farklı ülkelerdeki yatırımcılara farklı fırsatlar sunmaktadır. Milli Emlak, resmi sitesinden yayınladığı listesinde bulunan bu mülkler, etkilenen eyaletlerde yaşayan ya da yatırım yapmak isteyenlere değerlendirme fırsatı da veriyor. Emlak piyasası içerisinde yapılan bu yeni satışlar, bu sektörü genişletebilir ve çeşitli projelerin de hayata geçmesine katkı sağlayabilir.

Yerel özelliklere göre seçilmiş olan arsa ve mülkler yatırımcılar için geniş bir seçenektir. u satışlar yerli ve yabancı yatırımcılar için çeşitli fırsatlar sunmakta ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan gayrimenkul yatırımlarını artırmalarına olanak sağlamaktadır.

Milli Emlak'ın Nisan ayı yayınında yayınlanan emlak detayları yatırımcılara yönelik önemli bilgiler olarak değerlendiriliyor.

Hakkari Şemdinli Milli Emlak tarafından Altınsu köyündeki gelişmemiş bahçeli arsayı satışa sunuldu. Arsa satışına ilişkin ihaleler 15 Nisan 2024'te saat 14.00'te yapılacak. 24.169 TL teminat bedeli ile teminat altına alınan mülkün satış fiyatı ise 241.169 TL olarak açıklandı. Bu mülk 5 yıl boyunca KDV ve vergilerden muaftır. Peşin ödeme yapmanız durumunda %20 indirimden faydalanabilir veya taksitle ödeyebilirsiniz. Eğer mülk gelişmemişse ve potansiyel alıcıların dikkatini çekiyorsa, satış tarihi ve saati de potansiyel teklif sahipleri için önemlidir.

Geçici garanti ücreti, satış fiyatı gibi rakamlar alıcıların bütçelerini oluştururken dikkate aldıkları kriterler arasında yer alıyor.

Ayrıca emlak vergisi teşviklerinden yararlanma olanağı da alıcılar için cazip bir seçenektir. Erken ödeme avantajları, alıcıların işlemlerini hem daha hızlı hem de daha kolay tamamlamasına olanak tanır. İhaleye katılmak isteyen herkes, satın alma süreciyle ilgili kararlar verirken bu bilgileri dikkate alabilir.

Bu tür arazi satışları yatırımcılara çeşitlilik ve gelecek zamanda değer kazanma potansiyeli sağlar. Ancak alıcıların dikkat etmeleri gerekli olan önemli noktalar var. Satın alma kararınızı etkileyebilecek faktörler arasında, diğer şeylerin yanı sıra, geliştirme durumu ve gayrimenkul koşulları da yer alır.