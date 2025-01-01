Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde 600 Milyon Lira Kazanan Biletler Açıklandı

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Resmi Sonuçları Açıklandı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişi, 600 milyon liralık büyük ikramiyenin sahiplerini belirledi. Çekilişte büyük ikramiye, Bursa Osmangazi, Antalya Muratpaşa ve İzmir Bergama bölgelerinden alınan çeyrek biletlere isabet etti.

Çeyrek bilet sahipleri, 600 milyon liranın eşit şekilde üçe bölünmesi sonucu 200’er milyon lira kazandı. Milli Piyango İdaresi'nin yaptığı açıklamaya göre, ikramiye kazanan numaralar şöyle sıralanmıştır:

İkramiye Tutarları ve Kazanan Numaralar

Büyük İkramiye (600 Milyon Lira): 1052448

1052448 60 Milyon Lira İkramiye Kazanan Numaralar: 1223970, 5234525

1223970, 5234525 6 Milyon Lira İkramiye Kazanan Numaralar: 2432263, 3864413, 4063986, 4821966, 5355909, 7149626, 7755558, 8142779, 8509287, 8873296

2432263, 3864413, 4063986, 4821966, 5355909, 7149626, 7755558, 8142779, 8509287, 8873296 1.5 Milyon Lira İkramiye Kazanan Numaralar: 0123038, 0333987, 1267895, 2220793, 2951072, 3037562, 3082169, 3180627, 3562790, 4064183, 4130952, 4994286, 5191256, 6841369, 7127207, 7328319, 7332789, 7404918, 9235638, 9692877

0123038, 0333987, 1267895, 2220793, 2951072, 3037562, 3082169, 3180627, 3562790, 4064183, 4130952, 4994286, 5191256, 6841369, 7127207, 7328319, 7332789, 7404918, 9235638, 9692877 1 Milyon Lira İkramiye Kazanan Numaralar: 0053361, 0829312, 0943161, 1013914, 1049245, 1761471, 2124305, 2332120, 2424160, 2730309, 2904364, 3069289, 3136016, 3241832, 3809143, 3818761, 3991995, 4038764, 4247910, 4875739, 5037854, 5725582, 6564303, 6791989, 7815407, 7832928, 8100382, 8535261, 8732630, 9063368

0053361, 0829312, 0943161, 1013914, 1049245, 1761471, 2124305, 2332120, 2424160, 2730309, 2904364, 3069289, 3136016, 3241832, 3809143, 3818761, 3991995, 4038764, 4247910, 4875739, 5037854, 5725582, 6564303, 6791989, 7815407, 7832928, 8100382, 8535261, 8732630, 9063368 100 Bin Lira İkramiye Kazanan Numaralar: 0153013, 0219717, 0320269, 0584849, 0654486, 0810056, 1085923, 1371216, 1454826, 1470394, 1542694, 1641289, 1940147, 1990669, 2119024, 2136290, 2552923, 2558916, 2620348, 2662893, 2888884, 3273858, 3337404, 3380008, 3382355, 3411624, 3416157, 3432339, 3486891, 3569745, 3600442, 3638083, 3869365, 3989553, 4005886, 4765141, 4817052, 5110596, 5282847, 5719480, 5793144, 6066584, 6080122, 6099743, 6128309, 6140524, 6295281, 6315859, 6594526, 6816915, 6929158, 7277357, 7374995, 7457398, 7497409, 7672026, 7804124, 7896837, 8009878, 8117924, 8171737, 8278004, 8306337, 8321559, 8525182, 8525412, 8652775, 8705206, 8831123, 8895520, 8900548, 8917522, 9262432, 9374254, 9430419, 9471652, 9484425, 9766408, 9920549, 9953963

0153013, 0219717, 0320269, 0584849, 0654486, 0810056, 1085923, 1371216, 1454826, 1470394, 1542694, 1641289, 1940147, 1990669, 2119024, 2136290, 2552923, 2558916, 2620348, 2662893, 2888884, 3273858, 3337404, 3380008, 3382355, 3411624, 3416157, 3432339, 3486891, 3569745, 3600442, 3638083, 3869365, 3989553, 4005886, 4765141, 4817052, 5110596, 5282847, 5719480, 5793144, 6066584, 6080122, 6099743, 6128309, 6140524, 6295281, 6315859, 6594526, 6816915, 6929158, 7277357, 7374995, 7457398, 7497409, 7672026, 7804124, 7896837, 8009878, 8117924, 8171737, 8278004, 8306337, 8321559, 8525182, 8525412, 8652775, 8705206, 8831123, 8895520, 8900548, 8917522, 9262432, 9374254, 9430419, 9471652, 9484425, 9766408, 9920549, 9953963 50 Bin Lira İkramiye Kazanan Numaralar: 0261321, 0475450, 0592917, 0676425, 0803772, 0849890, 0856549, 0979500, 1025664, 1063144, 1072017, 1080653, 1304393, 1382286, 1569432, 1697191, 1782583, 1835575, 2477788, 2497101, 2519527, 2578693, 2622373, 2749102, 2808790, 2888631, 2888645, 2904368, 2921356, 3073804, 3095915, 3227334, 3312024, 3338790, 3344244, 3418785, 3575496, 3891904, 4208289, 4231950, 4237544, 4250692, 4593250, 4763508, 4912502, 5027639, 5089830, 5169913, 5191583, 5271415, 5487791, 5875806, 5922634, 5998095, 6016671, 6021155, 6316678, 6473336, 6505940, 6520664, 6608880, 6689391, 6892221, 6905302, 7048078, 7066432, 7120299, 7146802, 7181330, 7553970, 7721580, 7777942, 7852539, 7912834, 7970202, 7989864, 8016211, 8016622, 8038559, 8119355, 8359086, 8428546, 8479873, 8526209, 8542181, 8616169, 8760159, 8763147, 8948348, 8983812, 9474653, 9563260, 9615807, 9676207, 9716902, 9735225, 9770843, 9784864, 9845475, 9954829

0261321, 0475450, 0592917, 0676425, 0803772, 0849890, 0856549, 0979500, 1025664, 1063144, 1072017, 1080653, 1304393, 1382286, 1569432, 1697191, 1782583, 1835575, 2477788, 2497101, 2519527, 2578693, 2622373, 2749102, 2808790, 2888631, 2888645, 2904368, 2921356, 3073804, 3095915, 3227334, 3312024, 3338790, 3344244, 3418785, 3575496, 3891904, 4208289, 4231950, 4237544, 4250692, 4593250, 4763508, 4912502, 5027639, 5089830, 5169913, 5191583, 5271415, 5487791, 5875806, 5922634, 5998095, 6016671, 6021155, 6316678, 6473336, 6505940, 6520664, 6608880, 6689391, 6892221, 6905302, 7048078, 7066432, 7120299, 7146802, 7181330, 7553970, 7721580, 7777942, 7852539, 7912834, 7970202, 7989864, 8016211, 8016622, 8038559, 8119355, 8359086, 8428546, 8479873, 8526209, 8542181, 8616169, 8760159, 8763147, 8948348, 8983812, 9474653, 9563260, 9615807, 9676207, 9716902, 9735225, 9770843, 9784864, 9845475, 9954829 25 Bin Lira İkramiye Kazanan Numaralar: 0080001, 0160969, 0171205, 0184280, 0239918, 0274674, 0295132, 0338359, 0471779, 0576228, 0597351, 0626776, 0687542, 0687825, 0750984, 0760585, 0817045, 0900893, 0921116, 0977771, 0989219, 1010441, 1053777, 1093630, 1111706, 1176277, 1271904, 1487486, 1622600, 1656067, 1694517, 1697870, 1737059, 1793899, 1863432, 1900553, 1913855, 1931353, 1951724, 1965257, 2068247, 2080187, 2147773, 2151398, 2162285, 2252835, 2322878, 2326235, 2355517, 2372658, 2407619, 2466123, 2511994, 2551413, 2724927, 2848223, 2871290, 2881006, 2885182, 2885495, 2908513, 2983225, 2991939, 3070823, 3144236, 3208373, 3364722, 3366859, 3447249, 3538178, 3583608, 3601486, 3641043, 3763841, 3767895, 3769540, 4013113, 4135404, 4140768, 4156675, 4253496, 4273159, 4368768, 4372178, 4460512, 4641403, 4705279, 4931917, 4952455, 5198995, 5234994, 5292484, 5314621, 5458427, 5473025, 5576337, 5656488, 5674188, 5767744, 5816891, 5831295, 5837858, 5850910, 5888840, 5972816, 6103255, 6233354, 6298114, 6302405, 6319734, 6331691, 6343419, 6420408, 6545926, 6566543, 6590378, 6591953, 6641004, 6649474, 6673106, 6744575, 6755709, 6926010, 6942643, 7069535, 7131519, 7173896, 7355754, 7530887, 7687566, 7776833, 7784429, 7819336, 7945102, 8002557, 8020692, 8069759, 8105086, 8212983, 8286581, 8398888, 8430568, 8440195, 8624750, 8629036, 8630668, 8684631, 8780442, 8792478, 8878873, 8904423, 8998574, 9001599, 9053262, 9130363, 9143786, 9176340, 9198435, 9274625, 9301138, 9380921, 9399620, 9400147, 9477808, 9574906, 9667308, 9736378, 9806927, 9927153, 9968668

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