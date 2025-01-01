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Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde 600 Milyon Lira Kazanan Biletler Açıklandı

Yılbaşı özel çekilişinde 600 milyon liralık büyük ikramiye Bursa, Antalya ve İzmir'den alınan biletlerle kazanıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 01:34
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 01:34
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde 600 Milyon Lira Kazanan Biletler Açıklandı

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Resmi Sonuçları Açıklandı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişi, 600 milyon liralık büyük ikramiyenin sahiplerini belirledi. Çekilişte büyük ikramiye, Bursa Osmangazi, Antalya Muratpaşa ve İzmir Bergama bölgelerinden alınan çeyrek biletlere isabet etti.

Çeyrek bilet sahipleri, 600 milyon liranın eşit şekilde üçe bölünmesi sonucu 200’er milyon lira kazandı. Milli Piyango İdaresi'nin yaptığı açıklamaya göre, ikramiye kazanan numaralar şöyle sıralanmıştır:

İkramiye Tutarları ve Kazanan Numaralar

  • Büyük İkramiye (600 Milyon Lira): 1052448
  • 60 Milyon Lira İkramiye Kazanan Numaralar: 1223970, 5234525
  • 6 Milyon Lira İkramiye Kazanan Numaralar: 2432263, 3864413, 4063986, 4821966, 5355909, 7149626, 7755558, 8142779, 8509287, 8873296
  • 1.5 Milyon Lira İkramiye Kazanan Numaralar: 0123038, 0333987, 1267895, 2220793, 2951072, 3037562, 3082169, 3180627, 3562790, 4064183, 4130952, 4994286, 5191256, 6841369, 7127207, 7328319, 7332789, 7404918, 9235638, 9692877
  • 1 Milyon Lira İkramiye Kazanan Numaralar: 0053361, 0829312, 0943161, 1013914, 1049245, 1761471, 2124305, 2332120, 2424160, 2730309, 2904364, 3069289, 3136016, 3241832, 3809143, 3818761, 3991995, 4038764, 4247910, 4875739, 5037854, 5725582, 6564303, 6791989, 7815407, 7832928, 8100382, 8535261, 8732630, 9063368
  • 100 Bin Lira İkramiye Kazanan Numaralar: 0153013, 0219717, 0320269, 0584849, 0654486, 0810056, 1085923, 1371216, 1454826, 1470394, 1542694, 1641289, 1940147, 1990669, 2119024, 2136290, 2552923, 2558916, 2620348, 2662893, 2888884, 3273858, 3337404, 3380008, 3382355, 3411624, 3416157, 3432339, 3486891, 3569745, 3600442, 3638083, 3869365, 3989553, 4005886, 4765141, 4817052, 5110596, 5282847, 5719480, 5793144, 6066584, 6080122, 6099743, 6128309, 6140524, 6295281, 6315859, 6594526, 6816915, 6929158, 7277357, 7374995, 7457398, 7497409, 7672026, 7804124, 7896837, 8009878, 8117924, 8171737, 8278004, 8306337, 8321559, 8525182, 8525412, 8652775, 8705206, 8831123, 8895520, 8900548, 8917522, 9262432, 9374254, 9430419, 9471652, 9484425, 9766408, 9920549, 9953963
  • 50 Bin Lira İkramiye Kazanan Numaralar: 0261321, 0475450, 0592917, 0676425, 0803772, 0849890, 0856549, 0979500, 1025664, 1063144, 1072017, 1080653, 1304393, 1382286, 1569432, 1697191, 1782583, 1835575, 2477788, 2497101, 2519527, 2578693, 2622373, 2749102, 2808790, 2888631, 2888645, 2904368, 2921356, 3073804, 3095915, 3227334, 3312024, 3338790, 3344244, 3418785, 3575496, 3891904, 4208289, 4231950, 4237544, 4250692, 4593250, 4763508, 4912502, 5027639, 5089830, 5169913, 5191583, 5271415, 5487791, 5875806, 5922634, 5998095, 6016671, 6021155, 6316678, 6473336, 6505940, 6520664, 6608880, 6689391, 6892221, 6905302, 7048078, 7066432, 7120299, 7146802, 7181330, 7553970, 7721580, 7777942, 7852539, 7912834, 7970202, 7989864, 8016211, 8016622, 8038559, 8119355, 8359086, 8428546, 8479873, 8526209, 8542181, 8616169, 8760159, 8763147, 8948348, 8983812, 9474653, 9563260, 9615807, 9676207, 9716902, 9735225, 9770843, 9784864, 9845475, 9954829
  • 25 Bin Lira İkramiye Kazanan Numaralar: 0080001, 0160969, 0171205, 0184280, 0239918, 0274674, 0295132, 0338359, 0471779, 0576228, 0597351, 0626776, 0687542, 0687825, 0750984, 0760585, 0817045, 0900893, 0921116, 0977771, 0989219, 1010441, 1053777, 1093630, 1111706, 1176277, 1271904, 1487486, 1622600, 1656067, 1694517, 1697870, 1737059, 1793899, 1863432, 1900553, 1913855, 1931353, 1951724, 1965257, 2068247, 2080187, 2147773, 2151398, 2162285, 2252835, 2322878, 2326235, 2355517, 2372658, 2407619, 2466123, 2511994, 2551413, 2724927, 2848223, 2871290, 2881006, 2885182, 2885495, 2908513, 2983225, 2991939, 3070823, 3144236, 3208373, 3364722, 3366859, 3447249, 3538178, 3583608, 3601486, 3641043, 3763841, 3767895, 3769540, 4013113, 4135404, 4140768, 4156675, 4253496, 4273159, 4368768, 4372178, 4460512, 4641403, 4705279, 4931917, 4952455, 5198995, 5234994, 5292484, 5314621, 5458427, 5473025, 5576337, 5656488, 5674188, 5767744, 5816891, 5831295, 5837858, 5850910, 5888840, 5972816, 6103255, 6233354, 6298114, 6302405, 6319734, 6331691, 6343419, 6420408, 6545926, 6566543, 6590378, 6591953, 6641004, 6649474, 6673106, 6744575, 6755709, 6926010, 6942643, 7069535, 7131519, 7173896, 7355754, 7530887, 7687566, 7776833, 7784429, 7819336, 7945102, 8002557, 8020692, 8069759, 8105086, 8212983, 8286581, 8398888, 8430568, 8440195, 8624750, 8629036, 8630668, 8684631, 8780442, 8792478, 8878873, 8904423, 8998574, 9001599, 9053262, 9130363, 9143786, 9176340, 9198435, 9274625, 9301138, 9380921, 9399620, 9400147, 9477808, 9574906, 9667308, 9736378, 9806927, 9927153, 9968668

Çekiliş sonuçları hakkında daha fazla bilgi almak ve detayları takip etmek için resmi Milli Piyango web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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