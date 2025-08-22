MİLTAR-II ile Gümrük Kapılarında Teknoloji Gücü: Kamu Zararı Önledi

MİLTAR-II ve teknolojik güçlendirme gümrüklerde etkisini gösterdi

SEDA TOLMAÇ - Türkiye'de gümrük kapılarında geçirilen teknolojik yatırımlar, kaçakçılıkla mücadelede ve kamu zararının önlenmesinde belirleyici oldu. AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığının "2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, gümrük hizmetleri ocak-haziran döneminde hız ve etkinlik esasına göre yürütüldü.

Yarı-sabit tarama sistemleri ve ekipman temini

Milli Tarama Sistemleri Projesi (MİLTAR-II) kapsamında yarı sabit tarama sistemlerinin seri üretimine geçildi. Habur, Kapıkule, Öncüpınar, Cilvegözü gümrük kapıları ile Mersin Liman Sahası'nda 7 sistem faaliyete girerken, yarı-sabit x-ray araç ve konteyner tarama sistemlerinden ilki Samsun Limanı'nda devreye alındı. Böylece MİLTAR-II kapsamında tedarik edilen yarı-sabit sistem sayısı 8'e ulaştı.

Bakanlıkça ayrıca 25 videoskop, 10 yoğunluk ölçüm, 10 karbondioksit ölçüm cihazı ile 25 yaka kamerası ihalesi tamamlanarak sözleşmeleri imzalandı. Yaka kameraları teslim edilip ihtiyaç duyan birimlere tahsis edildi; diğer teknik cihazların teminine devam ediliyor.

Ödeme kaydedici cihaz fişleri soruşturması ve kamu zararının tespiti

Kurumsal akaryakıt bayilerinin ödeme kaydedici cihaz fişlerinin kopyalanarak piyasaya sürülmesine ilişkin analizler yürütüldü. Yılın ilk 6 ayında 243 bayinin "Ba-Bs verileri" incelendi. Risk kriterlerine uygun olduğu değerlendirilen 13.351 kullanıcının yaklaşık 16.021.200.000 lira tutarında kopya fiş kullanarak kamunun KDV, gelir ve kurumlar vergisi yönünden zarara uğrattığına ilişkin çalışma raporu düzenlendi ve ilgili kurumlara iletildi.

Saha denetimleri, operasyonlar ve ele geçen eşyalar

Ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen saha denetimleri ve operasyonlar sonucunda 11.771.000 makaron, 90.000 sigara kağıdı, 5.720 sigara ile 13.590 kilogram tütün ele geçirildi. Bu ürünlerin gümrüklenmiş değeri 26,6 milyon lira olarak hesaplandı; böylece 17,8 milyon lira tutarında kamu zararı önlendi.

Araç ve hava takip sistemleriyle yürütülen operasyonlarda 6 olayda toplam 37.087.412 lira değerinde eşyaya el konuldu. Analiz ve hedefleme çalışmaları kapsamında ek vergi tahsili, para cezası veya el koymayla sonuçlanan 308 usulsüz işleme müdahale edildi; bu olaylarda 567,7 milyon lira para cezası uygulandı ve toplamda 645,4 milyon lira tutarında kamu zararı önlendi.

Uyuşturucu, tarım ve kıyafet-mücevher kaçakçılığına karşı sonuçlar

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri bünyesindeki NARKOKİM ve muhafaza birimleri tarafından 6 ayda 18.734 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırmızı biber tohumu kaçakçılığına ilişkin gelen ihbar üzerine başlatılan çalışmayla, Esendere Sınır Kapısı'nda beyan harici 15.429 kilogram kırmızı biber tohumu ele geçirildi.

ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'ndan alınan ihbar doğrultusunda İstanbul'da yapılan operasyonda ise gümrüklenmiş değeri 29,6 milyon lira olan 2.441 çanta ve 150 kemer ile değeri 8,4 milyon lira olan muhtelif markalarda kol saatleri, 440 saat kutusu ve 232 kartlık ele geçirilerek adli süreç başlatıldı.

Rapor, gümrük kapılarında yürütülen teknolojik yenileme ve saha faaliyetlerinin ticaretin güvenilirliğini artırdığı ve kamu kaynaklarının korunmasında etkili olduğunu ortaya koyuyor.