Bist 100
10.771,36 0%
DOLAR
32,82 0,04%
EURO
35,24 -0,18%
ALTIN
2.437,21 -1,62%

Milyonlarca çalışana 9 bin 924 TL maaş bağlanıyor! 4 ay kesintisiz ödenecek

Başvuru yapanlara 4 ay boyunca bu tutarlar ödenecek! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.06.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 20:33
Milyonlarca çalışana 9 bin 924 TL maaş bağlanıyor! 4 ay kesintisiz ödenecek

Başvuru süresini kaçırmayın! 9 bin 924 TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU KİŞİLERE 9 BİN 924 TL ÖDEME YAPILACAK

İşsizlik maaşlarıyla ilgili hak sahiplerinin araştırmaları devam ediyor. İşsizlik maaşlarından faydalanabilmek için kendi isteği ve kusuru olmadan işsiz kalınmış olması, işten çıkarılmadan önceki en az 120 gün sigortasının olması, son 3 sene içinde en az 600 gün sigorta priminin ödenmesi, 

işsizlik maaşı ödemeleri

işten çıkarıldığı tarih itibariyle 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. İşsizlik maaşları alınan maaşa ve sigorta primlerine göre hesaplanıyor. Bu kapsamda asgari ücretle çalışan kişilere 7.940.27 TL, son 4 ayda 25 bin TL maaşla çalışanlara 9.924.10 TL, son 4 ayda 41 bin TL maaşla çalışanlara 15.880.54 TL ödeme yapılıyor. İŞKUR tarafından işini kaybeden kişilere yeni bir iş arama süreçlerinde ve işsiz kaldıkları süreçlerde maddi destek olma amacıyla başlatılan işsizlik maaşı ödemelerinden faydalanmak için İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden online olarak başvuru yapılabiliyor. 

İLGİLİ HABERLER

Halkbank 15.000 TL nakit ödemeye onay verdi! 23-24-25-26 Haziran'da hesapta

1999 sonrası SGK girişlilere piyango çıktı! Yeni EYT ile şartsız kuralsız emeklilik yolda

Tüm emeklilere en az 12.500 TL maaş! Meclis'ten onay mührü basıldı

Maaşını ATM'den çeken emekliler dikkat! Hemen kontrol edin: 12.000 TL fazla ödenecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Milyonlarca çalışana 9 bin 924 TL maaş bağlanıyor! 4 ay kesintisiz ödenecek

KPSS şartsız personel alımı başlatıldı! Bu meslekleri yapanlar dikkat: Başvuru ekranı açık

Başvurmayan hakkını kaybeder! Tam 10.000 TL nakit ödeme yarından itibaren hesaplarda

EÜAŞ kadrolu personel alımını duyurdu! En az lise mezunu olmak şart: Maaş detayına dikkat!

PTT'den ilaç gibi gelecek 10.000 TL ödeme! Çalışan, çalışmayan hemen başvurabilir

EFT ve FAST ile para gönderenler dikkat! Bugünden itibaren yeni sistem başladı

Halkbank 15.000 TL nakit ödemeye onay verdi! 23-24-25-26 Haziran'da hesapta

Maaşını ATM'den çeken emekliler dikkat! Hemen kontrol edin: 12.000 TL fazla ödenecek!

1999 sonrası SGK girişlilere piyango çıktı! Yeni EYT ile şartsız kuralsız emeklilik yolda

Tüm emeklilere en az 12.500 TL maaş! Meclis'ten onay mührü basıldı

Ev hanımlarına emeklilik kapısı aralandı! SGK süper kıyakla tüm kadınları emekli edecek

18 yaşını geçen hemen başvurabilir! O bankadan 18.000 TL şartsız ödeme yapılacak