Milyonlarca çalışana 9 bin 924 TL maaş bağlanıyor! 4 ay kesintisiz ödenecek

Başvuru süresini kaçırmayın! 9 bin 924 TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU KİŞİLERE 9 BİN 924 TL ÖDEME YAPILACAK

İşsizlik maaşlarıyla ilgili hak sahiplerinin araştırmaları devam ediyor. İşsizlik maaşlarından faydalanabilmek için kendi isteği ve kusuru olmadan işsiz kalınmış olması, işten çıkarılmadan önceki en az 120 gün sigortasının olması, son 3 sene içinde en az 600 gün sigorta priminin ödenmesi,





işten çıkarıldığı tarih itibariyle 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. İşsizlik maaşları alınan maaşa ve sigorta primlerine göre hesaplanıyor. Bu kapsamda asgari ücretle çalışan kişilere 7.940.27 TL, son 4 ayda 25 bin TL maaşla çalışanlara 9.924.10 TL, son 4 ayda 41 bin TL maaşla çalışanlara 15.880.54 TL ödeme yapılıyor. İŞKUR tarafından işini kaybeden kişilere yeni bir iş arama süreçlerinde ve işsiz kaldıkları süreçlerde maddi destek olma amacıyla başlatılan işsizlik maaşı ödemelerinden faydalanmak için İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden online olarak başvuru yapılabiliyor.