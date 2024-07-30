Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Ödemeler hesaplara yatırıldı: En az 2000 TL oldu

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zammı nihayet belli oldu. Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2024 yılı Temmuz dönemi zam farkları bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklama, emekliler arasında geniş bir memnuniyet yarattı.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Temmuz Dönemi Zammı





2024 yılının Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranı, 6 aylık enflasyon verilerine dayanarak yüzde 24,73 olarak belirlenmişti. Bu zam oranı, emeklilerin yaşam standartlarını bir nebze olsun iyileştirmek amacıyla yapılan düzenlemelerin bir parçası olarak öne çıktı. Memur emeklileri için ise farklı bir uygulama söz konusu oldu. Bu grup için enflasyon farkı olarak yüzde 8,46'lık bir artış sağlanırken, toplu sözleşme gereği ek olarak yüzde 10'luk bir zam uygulandı. Sonuç olarak, memur ve memur emeklilerinin maaşları toplamda yüzde 19,31 oranında artırıldı.

Zam Farklarının Hesaplara Yatırılması

Emekli Sandığı kapsamında olan kişilerin Temmuz ayı zam farklarının ödemeleri bugün gerçekleştirilmeye başlandı. SGK'nın konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) maddesi uyarınca emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin maaşlarında oluşan farkların, aylık aldıkları banka ve PTT hesaplarına 26 Temmuz 2024 itibarıyla yatırılacağı belirtildi. Toplamda 11 milyar Türk Lirası tutarında olan bu ödeme, emeklilerin maaşlarını daha önceki seviyelere göre belirgin bir şekilde artıracak.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Günleri

Emekli maaşlarının yatırılma günleri, bağlı olunan kuruma göre değişiklik göstermektedir. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme günleri, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesine göre belirlenmektedir. SSK emeklileri maaşlarını her ayın 17 ile 26’sı arasında alırken, Bağ-Kur emeklileri maaşlarını her ayın 25 ile 28’i arasında alıyor. Bu düzenleme, emeklilerin maaşlarının belirli günlerde düzenli bir şekilde hesaplarına yatmasını sağlıyor.

Emekli Maaşlarında Yapılan Düzenlemeler ve Etkileri

Yapılan bu düzenlemeyle birlikte, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 Türk Lirası'na çıkarıldı. Bu artış, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek ve enflasyon karşısında alım güçlerini korumak amacıyla gerçekleştirilmiş bir adım olarak değerlendiriliyor. Emekliler, bu düzenleme ile birlikte hem maaşlarının artışını hem de zam farklarının hesaplarına yatırılmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyor.

2024 Temmuz dönemi zam farklarının hesaplara yatırılması, emekliler için önemli bir finansal rahatlama sağlıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olan tüm emekliler, bu düzenlemeyle birlikte daha yüksek maaşlar ve zam farklarıyla karşılaşıyor. Yapılan açıklamalara göre, emeklilerin maaşları ve zam farkları, bugünden itibaren hesaplarda yerini alacak ve 26 Temmuz 2024 itibarıyla ödemeler tamamlanmış olacak. Bu düzenlemeler, emeklilerin ekonomik durumunu iyileştirmek ve sosyal güvenlik sisteminin etkinliğini artırmak amacıyla önemli bir adım olarak görülüyor.

