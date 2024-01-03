Milyonlarca emekliye haber az önce geldi! 12.500 TL bunu yapanların hesabına yatacak

2024 yılına geri sayım başlatırken emeklilerin gözü hem emekli maaş zamlarında bankaların sunduğu maaş promosyonlarında ödemeler yapıldı. Emekli maaşını bankalara taşıyan emekliler, promosyon ödemeleriyle beraber bütçelere katkı sağlandı.

Milyonlarca emekliye haber az önce geldi! 12.500 TL bunu yapanların hesabına yatacak
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SGK üzerinden vatandaşlar, maaşlarını istedikleri bankalara taşırken banka ile emekli müşterilere promosyon anlaşması yapıldı. Emeklilerin maaşını belli bir süre başka bir bankaya aktarmayacağını taahhüt ederken, banka da emekli müşteriye maaş promosyonu ödemeye başlıyor. Bu şekilde, hem emekli müşteriler ve bankalar üzerinde karlı çıkıyor.

BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI
ING Bank tarafından emekli maaşlarını artırmak için yeni kampanya başlatılırken maaş tutarlarında 12 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemeleri hesaplarda yerini alacak. Promosyon ödemelerinin yanında yeni avantajlar sunuldu.

ıng bank
3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 5.100 TL,
3.500 - 7.499 TL'ye kadar olan maaşlara 5.959 TL,
7.500 - 9.999 TL'ye kadar maaşlara 7.650 TL,
10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına 8.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

EK PROMOSYON ÖDEMELERİ
Promosyon ödemelerinde her fatura için 1000 TL ödeme yapılırken emekli müşterilere promosyonlardan en fazla 4 fatura için yararlanabilirler. Emekli müşteriler, normal promosyon ödemesinde 12.500 TL'ye kadar ek gelir elde edilir.

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