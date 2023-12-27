Milyonlarca ev hanımı bayram edecek! Bilmeyenler bin pişman: Resmen başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde 2024 yılı bütçesine dair önemli açıklamalarda bulundu ve 2024 yılında sosyal yardımlara ayrılan bütçe ile ilgili bilgiler verdi. Özellikle milyonlarca ev hanımını yakından ilgilendiren bir gelişme olarak, Yılmaz ev hanımlarına destek ödemesi yapılacağını ifade etti. İşte detaylar...





CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ 2024 BÜTÇELERİNE DAİR ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPTI

Yapılan açıklamada, 2023 yılında döviz kuru, hizmet enflasyonu, yüksek gıda fiyatları, vergi düzenlemeleri ve maliyet baskılarına bağlı olarak enflasyonun etkilendiği belirtildi. Bu çerçevede, Haziran 2023'te başlatılan parasal ve miktarsal sıkılaştırma politikaları, seçici kredi uygulamaları ve makroihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesiyle enflasyonist beklentilerin kontrol altına alınmaya çalışıldı. Para ve maliye politikaları arasındaki şeffaf ve güvenilir eş güdümle 2024 yılının ikinci yarısından sonra enflasyonda yıllık bazda belirgin bir düşüş bekleniyor, bu dönemden itibaren kalıcı bir dezenflasyon sürecine geçilmesi öngörülüyor.





Ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı açıklamada ev hanımlarına yönelik destek ödemesi yapılacağı belirtiliyor. Bu destek ödemesinin detayları açıklanmasa da, ev hanımlarının maddi olarak desteklenmesinin hedeflendiği vurgulanıyor. Ev hanımlarına yönelik bu destek, ekonomik anlamda daha güçlü bir toplum oluşturmayı ve sosyal yardımların kapsamını genişletmeyi amaçlıyor.