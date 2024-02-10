Milyonlarca kişiye zam şoku! Artık her ay en az 60 TL ödeyeceksiniz
Severek dinlenen dijital müzik platformu, abonelik ücretlerine arttırdı
ABONELERE KÖTÜ HABER ZAM GELDİ
Dünya çapında milyonlarca şarkı ve içerik barındıran müzik platformu, abonelik ücretlerini arttırdı. İşte detaylar.Spotify'ın "Premium Bireysel" abonelik paketi, aylık 39.99 liradan 59.99 liraya çıkarıldı.
FİYATLARI KATLADILAR
Aylık 54.99 lira olan "Premium Duo" paketi 79.99 liraya yükseltilirken, daha önce 64.99 lira olan "Premium Aile" paketi ise 99.99 lira olarak güncellendi.
Spotify'ın öğrencilere özel paketi de zamlandı; 21.99 liradan 32.99 liraya yükseltildi.
Zam kararıyla birlikte, Spotify aboneleri sosyal medyada ve platform içerisinde tepkilerini dile getiriyor. Artan ücretlere dair kullanıcı görüşleri çeşitli platformlarda tartışılıyor.