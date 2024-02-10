Milyonlarca kişiye zam şoku! Artık her ay en az 60 TL ödeyeceksiniz

Severek dinlenen dijital müzik platformu, abonelik ücretlerine arttırdı

Milyonlarca kişiye zam şoku! Artık her ay en az 60 TL ödeyeceksiniz
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ABONELERE KÖTÜ HABER ZAM GELDİ

Dünya çapında milyonlarca şarkı ve içerik barındıran müzik platformu, abonelik ücretlerini arttırdı. İşte detaylar.Spotify'ın "Premium Bireysel" abonelik paketi, aylık 39.99 liradan 59.99 liraya çıkarıldı.

para

FİYATLARI KATLADILAR

Aylık 54.99 lira olan "Premium Duo" paketi 79.99 liraya yükseltilirken, daha önce 64.99 lira olan "Premium Aile" paketi ise 99.99 lira olarak güncellendi.

Spotify'ın öğrencilere özel paketi de zamlandı; 21.99 liradan 32.99 liraya yükseltildi.

Zam kararıyla birlikte, Spotify aboneleri sosyal medyada ve platform içerisinde tepkilerini dile getiriyor. Artan ücretlere dair kullanıcı görüşleri çeşitli platformlarda tartışılıyor.

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