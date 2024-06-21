Milyonlarca vatandaşa güzel haber! Yüzde 50 indirim tüm Türkiye'de geçerli olacak

HGS İndirim Kampanyası

Akbank tarafından yaplan bir açıklamada, HGS ödemelerinde yüzde 50 indirim sunan yeni bir kampanya başlatıldığı bildirildi. Müşterilerimizin bu kampanyadan yararlanabilmeleri için belirli koşullar oluşturuldu. Kampanyaya katılımın Akbank mobil uygulaması üzerinden yapılması gerekmektedir.

"Kampanya avantajlarından yararlanma koşulları"

Kampanyadan faydalanmak  isteyen müşterilerin ilk olarak Akbank mobil uygulamasına giriş yapması gerekmektedir. "1e1 Ayrıcalıklar Dünyası" programına başvurunun "Kampanyalar" menüsünden "HGS ödemelerinde %50 indirim" kampanyasını tıklayıp "Programa Katıl" butonuna tıklamanız gerekmektedir. Programa katılmayan müşteriler promosyondan yararlanamayacaktır.

Kampanya Detayları





Promosyon 31 Aralık 2024'e kadar geçerlidir. Bu dönemde Akbank kredi kartları üzerinden HGS ücretlerinde %50 indirim uygulanacaktır. Fakat, bu indirimin bazı sınırlamaları var. İşlem başına 250 TL'ye kadar indirim kazanabilirsiniz ancak bu indirim tutarı aylık 250 TL ile sınırlıdır. Bu kampanya Akbank'a ait tüm kredi kartları için geçerli olup sadece HGS yüklemelerinde geçerlidir.

Bu promosyon aynı gün gerçekleştirilen tüm HGS ücretlendirme işlemlerinde geçerlidir. Müşteriler Akbank kredi kartını kullanarak HGS indirimlerinden yararlanabilmektedir. Bu indirim size pratik ve maliyet avantajı sağlamak amacıyla yapılmıştır.

"Akbank müşterilerine avantajlı fırsatlar"

Bu kampanya araç sahibi olan Akbank müşterileri için önemli maliyet avantajları sunmaktadır. Özellikle sık seyahat eden ve aynı zamanda da otoyol kullananlar için HGS ödemelerinizde %50'ye varan oranda tasarruf sağlayabilirsiniz. Akbank bu kampanyayla müşterilerine katma değer sağladığını bir kez daha ortaya koydu.