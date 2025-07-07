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MKK'nin e-YKS Sistemi ile e-Defter Yükümlülüğü Güvende

MKK, Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi (e-YKS) ile şirketlerin e-Defter yükümlülüğünü güvenle yerine getiriyor.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 11:14
MKK'nin e-YKS Sistemi ile e-Defter Yükümlülüğü Güvende

MKK'nin Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi (e-YKS)

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Ekrem Arıkan, Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi'nin (e-YKS) büyük bir memnuniyet ve güvenle kullanıldığını duyurdu. MKK'nın sağladığı bu sistem, hem özel hem de kamu sermayeli birçok finansal kuruluş ve şirketler tarafından tercih ediliyor. 20'yi aşkın banka, Türkiye'nin önde gelen holdinglerinin grup şirketleri ve 100'e yakın halka açık şirket bu hizmetten faydalanıyor.

Uyumlu Elektronik Ortamda Depolama

MKK'den yapılan açıklamada, e-YKS’nin yönetim kurulu kararlarının Ticaret Bakanlığı düzenlemeleri ile tam uyumlu bir şekilde elektronik ortamda depolanmasını sağladığı bildirildi. Yönetim kurulu karar defterlerinin (Müdürler Kurulu Defteri) 1 Temmuz 2025'ten itibaren elektronik ortamda tutulmaya başlanacağı hatırlatıldı. Bu kapsamda şirketler, yönetim kurulu kararlarını tarayarak Ticaret Bakanlığı sistemine (ETDS) yükleyebilirler. e-YKS kullanıcısı olan şirketler ise kararlarını elektronik ortamda saklama avantajına sahip.

Yurt Dışına İhracat

Ekrem Arıkan, Türkiye'deki kurumsal yönetim süreçlerinde örnek teşkil eden e-YKS ile birlikte Elektronik Genel Kurul Sistemi'nin (e-GKS) yurt dışı piyasalara da ihraç edildiğini vurguladı. e-GKS, 2012 yılından beri kullanılmakta olup OECD tarafından örnek uygulama olarak seçilmiştir.

e-Defter Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Arıkan, e-YKS kullanıcılarının sayısının hızla arttığını belirterek, sistemin güvenle kullanıldığını ifade etti. Şirketlerin kararları, kendi sistemlerine kurulmuş uygulamalarla güvenli bir şekilde saklanıyor ve ihtiyaç anında Bakanlığın ETDS sistemine otomatik olarak iletilebiliyor. Bu mekanizma, şirketlerin e-Defter yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı oluyor.

e-YKS, yönetim kurulu toplantılarının ve komite toplantılarının hukuken geçerli olarak elektronik ortamda icra edilmesini sağladığı gibi, alınan kararların elektronik imza ile imzalanmasına da olanak tanıyor. Sistem, yüksek güvenlik kriterleri ile tasarlanmış ve şirketlerin kendi sistemlerine entegre edilebiliyor.

Daha fazla bilgi için www.mkk.com.tr adresinden e-YKS kullanım koşulları ve ayrıntılarına ulaşılabilir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Ekrem Arıkan, Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi'nin...

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Ekrem Arıkan, Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi'nin (e-YKS) büyük memnuniyetle ve güvenle kullanıldığını belirterek, sistemi kullananlar arasında hem özel hem kamu sermayeli birçok finansal kuruluş ve şirket grupları, 20'yi aşkın banka, Türkiye'nin önde gelen holdinglerinin grup şirketleri, 100'e yakın halka açık şirket, Türkiye'nin büyük meslek birlikleri gibi önemli birçok kuruluş bulunduğunu kaydetti.

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