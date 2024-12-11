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Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörü 11 Ayda 7.2 Milyar Dolar İhracat Yaptı

2023 yılı kasım ayı itibarıyla sektör, 11 ayda 7.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Irak, en çok ihracat yapılan ülke oldu.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 14:40
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörü 11 Ayda 7.2 Milyar Dolar İhracat Yaptı

İhracat Rakamları Dikkat Çekiyor

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2023 yılı kasım ayına ait ihracat verilerini açıkladı. Sektör, kasım ayında 671 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi ve yılın 11 ayında toplam 7.2 milyar dolar dış satım rakamına ulaştı.

İlk Üçte Irak, Birleşik Krallık ve ABD Yer Alıyor

En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Irak 1 milyar 20 milyon dolar ile birinci sırayı alırken, Birleşik Krallık 405 milyon dolar ile ikinci, Amerika Birleşik Devletleri ise 353 milyon dolar ile üçüncü oldu. İhracat payının en çok arttığı ülke ise yüzde 23,52 ile Amerika Birleşik Devletleri oldu.

Başkan Özkan'dan Açıklama

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, sektörün zorluklara rağmen dikkat çekici performansını sürdürdüğünü belirtti. Özkan; "2024’ü verimli bir şekilde tamamlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünya ticaretindeki rekabet, bizim için bir zorluk teşkil etse de üreticilerimizin özverisiyle istikrarlı bir grafik çizmeye devam ediyoruz" dedi.

Gelecek Hedefler

2024 yılı için belirledikleri hedeflere ulaşmak için büyük gayret içinde olduklarını aktaran Özkan, "Fuar ve tanıtım organizasyonlarına katılarak hem mevcut pazarlarımızda yerimizi sağlamlaştırdık, hem de yeni pazarlarda varlık kazandık. 2025’te yakaladığımız istikrarı sürdürerek, yerli üretimi dünya arenasında daha fazla göstereceğiz" diye ekledi.

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