Morgan Stanley: Türk Lirası 2023'te En İyi Performans Gösteren Para Birimlerinden Olacak

Morgan Stanley, Türk lirasının bu yıl CEEMEA bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olacağını öngördü.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:01
Morgan Stanley: Türk Lirası 2023'te En İyi Performans Gösteren Para Birimlerinden Olacak

Morgan Stanley'den Türk Lirası Tahmini

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türk lirasının Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde bu yılın en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olacağını öngördü. Bu önemli tahmin, bankanın 2025 Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi raporunda yer aldı.

Fed Faiz İndirimi Beklentileri Değişiyor

Raporda, Morgan Stanley'nin ekonomi uzmanları, geçen yıl yaptıkları tahminlerde ABD Merkez Bankası (Fed)'nın 2025 yılında 3 faiz indirimi yapacağına dair öngörülerinin yerini, şu anda haziran ayındaki faiz indirimiyle yetinileceği görüşüne bıraktığını belirtti.

Asya Piyasalarının Performansı

Ayrıca, raporda Asya pazarlarının küresel gelişmekte olan piyasalar arasında düşük performans göstermeye devam ettiği vurgulandı. Ancak Türk lirasının, bu koşullar altında bile en çok beğenilen varlık olmaya devam ettiği ifade edildi.

Sonuç olarak, Morgan Stanley'nin tahminleri doğrultusunda, Türk lirasının CEEMEA bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olarak öne çıkması bekleniyor.

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