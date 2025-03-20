Morgan Stanley Türkiye'ye Olan Bağlılığını Koruyor

Morgan Stanley, Türkiye'deki varlığını sürdüreceğini ve müşterilerine hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 00:03
Morgan Stanley Türkiye'ye Olan Bağlılığını Koruyor

Morgan Stanley Türkiye'ye Olan Bağlılığını Koruyor

Uluslararası finans kuruluşu Morgan Stanley, Türkiye'deki varlığını devam ettireceğini duyurdu. Son günlerde Borsa İstanbul üyeliklerinin sona erdiği yönündeki iddialara yanıt veren şirket, Türkiye'ye olan bağlılığını yineleyerek önemli bir mesaj verdi.

Açıklamada, Morgan Stanley'in İstanbul'daki varlığını koruyacağı ve Türkiye'deki müşterilerinin şirketin sunduğu tüm hizmetlerden faydalanmaya devam edeceği vurgulandı.

Şirketin resmi açıklaması, Türkiye'nin finansal piyasalardaki öneminin altını çizerken, Morgan Stanley'in stratejik yaklaşımını da gözler önüne serdi.

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