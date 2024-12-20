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Moskova Borsası, Merkez Bankası'nın Faiz Kararının Ardından Yüzde 6,21 Değer Kazandı

Moskova Borsası, Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasıyla yüzde 6,21 değer kazandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:31
Moskova Borsası, Merkez Bankası'nın Faiz Kararının Ardından Yüzde 6,21 Değer Kazandı

Moskova Borsası, Rusya Merkez Bankası'nın beklenmedik faiz kararı ile %6,21 değer kazandı. Bu gelişme, ekonomik belirsizlikler ve yaptırımlar altında zor bir dönem geçiren borsa için önemli bir olumlu sinyal oldu.

Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki gerginlikler ve devam eden yaptırımlar, son dönemde Moskova Borsası'nın düşüş eğiliminde olmasına neden olmuştu. Ancak, bugün yapılan toplantıda analistler tarafından beklenen 200 baz puanlık bir artış yerine, politika faizi oranının sabit tutulması, borsa yatırımcıları için sevindirici bir durum yarattı.

TSİ 14.00 itibarıyla Moskova Borsası, %6,21 değer kazanarak 2.567 puana ulaştı. Dolar bazlı RTS endeksi de %6,21 artış göstererek 782 puana yükseldi. Ancak, ruble dolar karşısında yaklaşık %0,6 değer kaybederek dolar/ruble paritesi 104,83 seviyesine geldi.

Hatırlanacak olursa, Rusya Merkez Bankası son olarak 25 Ekim'de 200 baz puan artışla politika faizini %21'e çıkararak tüm zamanların en yüksek seviyesine getirmişti. Yine de analistler, enflasyonda herhangi bir düşüş olmaması sebebiyle bugün yapılacak toplantıda yeniden bir faiz artışı olabileceği konusundaki endişelerini dile getirmişti.

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