Motorine Zam Yağmuru: Litre Fiyatı 45 Lirayı Zorladı! 28 Ocak 2024 Güncel Akaryakıt Fiyatları…

Akaryakıtta zam şoku! Motorin 45 TL’yi görecek, benzine de zam yolda

Motorin fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. 1 Ocak’ta 37 TL 79 kuruşa satılan motorinin litresi Salı günü 42 TL’ye çıktı. Akaryakıt sektörü kaynakları, motorin fiyatlarının kısa sürede 45 TL’yi aşacağını tahmin ediyor. Benzine ise şimdilik zam gelmedi. İşte 28 Ocak 2028 Pazar gününe ait benzin, motorin ve LPG fiyatları…





Motorine iki günde iki zam Akaryakıtta zam furyası devam ediyor. Geçtiğimiz hafta motorine 1 TL 15 kuruş, benzine 1 TL 46 kuruş zam yapılmıştı. Motorine, pazartesi gece yarısı itibariyle 1 TL 38 kuruş daha zam geldi. Böylece motorin fiyatları iki günde 2 TL 53 kuruş arttı.

Motorin 45 TL’yi aşabilir Pazartesi gece yarısı yapılan zam sonrasında Ankara dahil bazı illerde motorinin litresi (dağıtım şirketine göre değişebilir), 42 TL 38 kuruş oldu. Akaryakıt sektörü kaynakları, içeride ve dışarıda yaşanan gelişmeler nedeniyle motorin fiyatlarının kısa sürede 45 TL’yi geçebileceğini belirtiyor. Motorinin litresi, çok yakında bu seviyeyi görebilir.

Benzine de zam geliyor Benzine ise henüz zam gelmedi. Ancak, benzinde de yukarı yönlü, zammı tetikleyecek hareket sürüyor. Bu hareket sürerse benzine de gelecek hafta sonuna doğru bir zam gelebilir.

Motorin fiyatları 1 ayda 4 TL arttı 1 Ocak 2024’te, Ankara’da benzinin litresi 35 TL 20 kuruş, motorinin litresi de 37 TL 79 kuruştu. Bir vatandaş, 50 litre kapasiteli aracının deposunu motorinle doldurmak için 1889 TL harcıyordu. Salı günü yapılan zamla bu tutar, 2 bin 119 TL’ye yükseldi. 230 TL daha fazla ödemek zorunda kaldı.

Benzine de 200 TL zam geldi Vatandaş, 1 Ocak 2024’te 50 litre kapasiteli aracının deposunu benzinle doldurmak için 1760 TL ödüyordu. Aradan geçen sürede yapılan zamlar ve vergi artışları sonrasında ödediği tutar, 1953 TL’ye ulaştı. 26 günde oluşan fark, 193 TL.

Benzin ve motorine sessiz sedasız zam! Bu arada, bazı akaryakıt dağıtım şirketleri, satılan her litre benzin ve motorinden aldıkları “kâr marjı”nı yükseltmek için kamuoyuna duyurmadan zam yapmayı sürdürüyor. Tabelalar en son gece yarısı güncellendi. Benzine 3, motorine 4 kuruş zam yapıldı. Bu kapsamda yeni yıldan itibariyle yapılan artışlar, benzinde 17 kuruşu, motorinde 23 kuruşu buldu.