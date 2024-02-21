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Motorinin 60 TL olacağı tarih verildi! Araç sahipleri o günün gelmesini asla istemeyecek

Akaryakıt fiyatlarında meydana gelen rekor artışlar araç sahiplerini oldukça zarara sokuyor. Petrol fiyatlarının sabit kalmasına rağmen dolar kurunun yükselişinin motorin ve benzinde artışa neden oluyor. eki bu artışlar ne zaman bitecek? Ekonomist Şeref Oğuz, geçtiğimiz gün Sözcü TV'de yaptığı açıklamada, motorin fiyatlarının 1 Nisan'da 60 TL'ye ulaşabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 19:12
Motorinin 60 TL olacağı tarih verildi! Araç sahipleri o günün gelmesini asla istemeyecek

Akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı ve fiyat artışları son aylarda hızlanarak devam ediyor. Petrol fiyatları sabit kalsa da dolar/TL kurunda meydana gelen artış nedeniyle bazı illerde motorin fiyatları 46 liraya ulaşırken, benzinin litre fiyatı 42 lirayı geçti. Bu durum sürücüleri ve üreticileri zorlamaya başladı.

Ekonomist Şeref Oğuz, Sözcü TV'de yaptığı açıklamada, motorin fiyatlarının 1 Nisan'da 60 TL'ye ulaşabileceğini söyledi.

“Artık enflasyonu durduramayız”

Motorinin 60 TL olacağı tarih verildi

Ekonomi gazetesi Yayın Kurulu Başkanı olarak görev yapan Şeref Oğuz, akaryakıt fiyatlarının tarihi zirveye ulaştığını değerlendirdi. Oğuz, enflasyonun önüne geçilemeyeceğini, sıkı para politikasının seçimden sonra daha da sıkılaşacağını da ifade etti. Oğuz, “Motorinin fiyatı 45 TL. 45 lira iken deponuzu doldurun. Hatta 25-30 deponuz var, onları doldurun. Depo artık buna dayanamıyor. Çünkü bu döviz borcu kapsamında bir faaliyettir” şeklinde konuştu.

Şeref Oğuz, 1 Nisan'da akaryakıt fiyatlarının 50 ila 60 TL'ye ulaşabileceğini söylerken bunun döviz borcundan kaynaklandığını kaydetti ve konuşmasında "Bu yıl yine 220 milyar dolar faiz ödeyeceğiz. Bu paranın büyük bir kısmı mevcut değil." ifadelerini kullandı.

“Akaryakıt da cari açıkla doğrudan bağlantılı”

Şeref Oğuz, akaryakıt satış fiyatlarının cari açığa doğrudan bağlı olduğunu, dolayısıyla fiyat artışının otomatik olarak gerçekleşeceğini söylerken konuşmasının devamında “Bir anda mazotun 50 ila 60 TL olduğunu görürsünüz. Bunu sadece kişisel aracınız için düşünmeyin. Çiftçi üretimden vazgeçti. Ayrıca bu mazot fiyatlarıyla neyin tanıtımını yapıp üretecek? Böyle olunca sorunlar ortaya çıkıyor." dedi.

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