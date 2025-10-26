MS Nieuw Statendam Marmaris'e 2 bin 594 Turist Getirdi

Liman ve yolcu bilgileri

Hollanda bayraklı MS Nieuw Statendam kruvaziyeri, 2 bin 594 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştı.

Mikonos Limanı'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren, 300 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu ABD'li olmak üzere 2 bin 594 yolcu ve 996 personel bulunduğu belirtildi.

Turistlerin ziyaretleri

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanını gezdi; tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken, bazıları da Dalyan turuna katıldı.

Gemi rotası

Geminin, gece saatlerinde demir alarak Aydın'ın Kuşadası Limanına hareket edeceği öğrenildi.

