MS Nieuw Statendam Marmaris'e 2 bin 594 Turist Getirdi

Hollanda bayraklı MS Nieuw Statendam kruvaziyeri, 2 bin 594 yolcu ve 996 personelle Marmaris'e geldi; turistler çarşı, Kaleiçi ve Dalyan turunu gezdi.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 12:36
MS Nieuw Statendam Marmaris'e 2 bin 594 Turist Getirdi

MS Nieuw Statendam Marmaris'e 2 bin 594 Turist Getirdi

Liman ve yolcu bilgileri

Hollanda bayraklı MS Nieuw Statendam kruvaziyeri, 2 bin 594 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştı.

Mikonos Limanı'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren, 300 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu ABD'li olmak üzere 2 bin 594 yolcu ve 996 personel bulunduğu belirtildi.

Turistlerin ziyaretleri

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanını gezdi; tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken, bazıları da Dalyan turuna katıldı.

Gemi rotası

Geminin, gece saatlerinde demir alarak Aydın'ın Kuşadası Limanına hareket edeceği öğrenildi.

Hollanda bayraklı "MS Nieuw Statendam" isimli kruvaziyer, 2 bin 594 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris...

Hollanda bayraklı "MS Nieuw Statendam" isimli kruvaziyer, 2 bin 594 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Mikonos Limanı'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren 300 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Hollanda bayraklı "MS Nieuw Statendam" isimli kruvaziyer, 2 bin 594 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MS Nieuw Statendam Marmaris'e 2 bin 594 Turist Getirdi
2
Cevdet Yılmaz Düzce'de: 500 Bin Sosyal Konut ve Ekonomide Hedefler
3
Doğal Gaz Piyasasında Son Gelişmeler: Fiyat ve İşlem Hacmi Artıyor
4
Yapay Zeka İçin Yeni Ortaklık: Microsoft ve BlackRock Bir Araya Geldi
5
Türk ve İngiliz İş Dünyası Londra'da TBCCI Resepsiyonunda Buluştu
6
Rize'de Hamsi Bolluğu: Kilogramı 100 TL
7
Star Legend Bodrum'a 271 Yolcu Getirdi

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi