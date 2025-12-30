MTSO'nun 2026 Hedefi: Sürdürülebilir Kalkınma ve Üretim Gücünü Artırmak

MTSO 2026 Hedefleri: Sürdürülebilir Kalkınma ve Üretim Gücü

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 2026 yılında da üyelerin ve kentin sesi olmaya devam edeceklerini, önceliklerini üretim gücünü artırmak ve sürdürülebilir kalkınma olarak belirlediklerini duyurdu.

2025 değerlendirmesi

Odamızın 2025 yılı son meclis toplantısı 15 Temmuz Şehitleri Meclis Salonunda, Meclis Başkanı Hakan Er başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Sadıkoğlu, 2025 yılını hem zorluklarla mücadele edilen hem de dayanışmayla yeni kazanımlar elde edilen bir dönem olarak değerlendirdi ve "Yıl boyu üyelerimizin temel sorunlarını gündeme getirdik, çözümü noktasında takipçisi olduk" mesajını verdi.

Üyelerin sesi olarak öne çıkan konular

Sadıkoğlu, 2025 boyunca gündemde tuttukları başlıca konuları şöyle sıraladı: işyeri hak sahipliği mağduriyetleri, küçük sanayi sitesi talepleri, yerinde dönüşüm desteğinin yetersizliği, KDV haksızlığı, basit usul uygulamasının sona ermesinin yaratacağı sıkıntılar, E-Haciz uygulamasının yanlışlığı, dördüncü geçici vergi döneminin geri gelmemesi gerekliliği, mücbir sebep süresinin sona ermemesi, 6. Bölge Teşviklerinin devamı ve üyelerin finansa erişim sorunları.

Zirai donun ekonomik etkileri

2025 yılının en olumsuz gelişmesi olarak 12 Nisan tarihlerinde yaşanan zirai donu vurgulayan Sadıkoğlu, donun 34 ilimizi etkilediğini ve Malatya'nın bundan ciddi şekilde etkilendiğini söyledi. O gün Malatya’nın Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmesini ilk isteyen kurum olduklarını, ziraî don zararlarını kapsayan kapsamlı bir dosyayı Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sunduklarını ve TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonunun ilimizdeki toplantısına katılarak destek taleplerini ilettiklerini belirtti.

Yurt dışı temasları ve sonuçları

2025’te MTSO, dış ilişkilerde önemli adımlar attı. Oda bünyesinde ağırlanan heyetler arasında Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Tacikistan Ankara Büyükelçisi Sodiq İmomi, Çin Ankara Büyükelçiliği Ekonomik Müsteşarı Liu Yuhua ve Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Maşrab Mamirov yer aldı. Görüşmelerde ihracat potansiyeli ve iş birliği fırsatları ele alındı; Çin heyetinin talebi doğrultusunda üyeler için Çin’e ön şartsız E-Vize imkanı sağlanması kararı alındı.

Protokoller, eğitim ve istihdam

Sadıkoğlu, 2025’te üyeler için iki önemli protokol imzaladıklarını söyledi: İŞKUR Malatya İl Müdürlüğü ile "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı" ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ile "E-İhracat, E-Ticaret, Markalaşma Eğitimi ve Danışmanlık Projesi". İŞKUR protokolü ile üyelerin nitelikli personel ihtiyacına çözüm üretildi, FKA iş birliğiyle verilen eğitimler üyelerin e-ticaret ve markalaşma süreçlerine katkı sundu.

Kurumsal hafıza: 100. yıl kitabı

2025’in önemli gelişmelerinden biri de "Bir Asrın Tanığı; Malatya Ticaret ve Sanayi Odası" adlı kitabın yayımlanması oldu. Sadıkoğlu, Odanın 1923 kuruluşundan bu yana 102 yıldır Malatya'ya hizmet ettiğini ve kitabın, görev yapmış başkanlar ve meclis üyelerinin emeklerini onurlandırma amacını taşıdığını belirtti.

Üye ziyaretleri ve onurlandırma

2025’te üye ziyaretlerine ağırlık verdiklerini ifade eden Sadıkoğlu, iş yerlerinde yapılan görüşmelerle sorunların takipçisi olduklarını, ayrıca bu yıl 310 üyeye teşekkür belgesi ve en az 25 yıldır kayıtlı üyeler için plaket sunduklarını aktardı. Plaket takdimlerinin 2026’da da süreceğini duyurdu.

Kardeş oda ağının genişlemesi

2018’den bu yana Mersin, Rize, Diyarbakır, Elazığ ve Yüksekova ile imzalanan kardeş oda protokollerine 2025’te Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odasının eklendiğini söyleyen Sadıkoğlu, 2026’da en az iki oda ile daha kardeş oda protokolü imzalamayı planladıklarını ifade etti.

Gazze gündemi

Sadıkoğlu, Gazze meselesini yıl boyunca gündemden düşürmediklerini vurguladı: 7 Ekim 2023’ten bu yana yaşananlara tepki gösterdiklerini, her meclis toplantısında ve basın açıklamasında konuyu ele aldıklarını belirterek, "Gazze’de yaşanan açlığın, zulmün ve ölümün tüm insanlığın ayıbı olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. Kahrolsun, katil İsrail demeye devam edeceğiz" dedi.

2026 öncelikleri ve somut projeler

2026'da Malatya'nın üretim gücünü artıracak projelere ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanacaklarını belirten Sadıkoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ortak kurulacak çimento fabrikasının 2026'da önemli yol kat edeceğini söyledi. Ayrıca 2. OSB'deki İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi binasında yer alan Model Fabrika projesinin deprem nedeniyle yavaşlamasına rağmen 2026'da faaliyete geçeceğini; bunun Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ilk model fabrika olacağını ve bölge sanayisine katkı sunacağını müjdeledi.

Arabuluculuk ve UYUM Merkezi

Sadıkoğlu, 2026'da aktifleştirilecek Arabuluculuk ve UYUM Merkezi Projesi ile işçi-işveren, ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında zorunlu hale gelen arabuluculuk hizmetini üyelerin kullanımına sunacaklarını belirtti. Merkezin fiziki ortamının binanın ikinci katında tamamlandığını, UYUM Merkezi sayesinde davaların aylarca değil, birkaç hafta içinde sonuçlanacağını ifade etti.

Son olarak Sadıkoğlu, 2026 yılının deprem felaketinin yaralarını tam anlamıyla sardığımız, üyelerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için umut veren gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmasını dileyerek üyelerinin yeni yılını kutladı.

