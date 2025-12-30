DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,55 0,03%
ALTIN
6.075,55 -1,69%
BITCOIN
3.778.476,61 -1,02%

Darüşşafaka Cemiyeti'nin Kurumsal Yönetim Notu 2025'te 9,94'e Yükseldi

Darüşşafaka Cemiyeti, 2025'te kurumsal yönetim uyum notunu 10 üzerinden 9,94'e yükseltti; Kobirate'ın 302 kriterli değerlendirmesiyle sivil toplum kuruluşları arasında öne çıktı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:58
Darüşşafaka Cemiyeti'nin Kurumsal Yönetim Notu 2025'te 9,94'e Yükseldi

Darüşşafaka Cemiyeti'nin Kurumsal Yönetim Notu 2025'te 9,94'e Yükseldi

Özet

Sivil toplum kuruluşu Darüşşafaka Cemiyeti, 2025 yılında kurumsal yönetim ilkelerine uyum notunu 10 üzerinden 9,94 seviyesine yükseltti. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunu 13 yıldır kesintisiz olarak yayımlayan cemiyet, başlangıç notu olan 8,40'ı 2025'te 9,94'e taşıdı.

Detaylar

Türkiye'nin eğitim alanındaki önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti'nin kurumsal yönetim uyum düzeyi, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından değerlendirildi. 2025 yılına ait derecelendirme çalışması; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu başlıkları altındaki toplam 302 kriter'in analizi sonucunda hazırlandı.

Cemiyet, babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli çocuklara 5. sınıftan itibaren tam burslu, yatılı ve kolej seviyesinde eğitim imkânı sunuyor. Kuruluş, kurumsal yönetişim alanında hayata geçirdiği uygulamalarla bir önceki yıl olan 9,89'luk notunu 2025'te 9,94'e yükseltti ve sivil toplum kuruluşları arasında kurumsal yönetim alanında en yüksek seviyeye ulaşan kurumlar arasında yer aldı.

"Zirveye kararlılıkla ilerliyoruz"

Oğuz Güleç, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Darüşşafaka Cemiyeti, 2013 yılında 8,40 puanla başladığı kurumsal derecelendirme yolculuğunu bugün 9,94 seviyesine taşıyarak, kurumsal yönetimde sivil toplum kuruluşları arasında zirvede yer almayı başarmıştır. 162 yıllık köklü tarihimiz boyunca bize emanet edilen her kaynağı büyük bir sorumluluk bilinciyle yönettik. Elde ettiğimiz bu sonuç, yalnızca önemli bir başarı değil; aynı zamanda şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda zirveye doğru kararlılıkla ilerlediğimizin de güçlü bir göstergesidir. Bağışçılarımıza duyduğumuz güvenin karşılığını verebilmek adına, kurumsal yönetim standartlarımızı en üst seviyede tutmaya ve bu anlayışı geleceğe taşımaya devam edeceğiz."

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ, 2025 YILINDA KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTUNU 9,94 SEVİYESİNE...

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ, 2025 YILINDA KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTUNU 9,94 SEVİYESİNE YÜKSELTTİ.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başyazıcıoğlu: 50 MW GES yatırımıyla yeşil dönüşüm
2
Manisa'ya 430 Dükkanlı Küçük Sanayi Sitesi Muradiye OSB'de Yükseliyor
3
Malatya Büyükşehir'den Doğanşehir'e 279.7 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı
4
ATP Capital, Menulux yatırımını tamamladı: Bulut tabanlı POS'a stratejik adım
5
BAKA Aralık Toplantısı Antalya'da: Yerel Kalkınma Hamlesi ve SoGreen
6
SGK Prim Teşviki 31 Aralık 2026'ya Uzatıldı — GASBEM Başkanı Bora Tezel'in Değerlendirmesi
7
Darüşşafaka Cemiyeti'nin Kurumsal Yönetim Notu 2025'te 9,94'e Yükseldi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları