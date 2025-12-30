Darüşşafaka Cemiyeti'nin Kurumsal Yönetim Notu 2025'te 9,94'e Yükseldi

Sivil toplum kuruluşu Darüşşafaka Cemiyeti, 2025 yılında kurumsal yönetim ilkelerine uyum notunu 10 üzerinden 9,94 seviyesine yükseltti. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunu 13 yıldır kesintisiz olarak yayımlayan cemiyet, başlangıç notu olan 8,40'ı 2025'te 9,94'e taşıdı.

Türkiye'nin eğitim alanındaki önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti'nin kurumsal yönetim uyum düzeyi, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından değerlendirildi. 2025 yılına ait derecelendirme çalışması; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu başlıkları altındaki toplam 302 kriter'in analizi sonucunda hazırlandı.

Cemiyet, babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli çocuklara 5. sınıftan itibaren tam burslu, yatılı ve kolej seviyesinde eğitim imkânı sunuyor. Kuruluş, kurumsal yönetişim alanında hayata geçirdiği uygulamalarla bir önceki yıl olan 9,89'luk notunu 2025'te 9,94'e yükseltti ve sivil toplum kuruluşları arasında kurumsal yönetim alanında en yüksek seviyeye ulaşan kurumlar arasında yer aldı.

"Zirveye kararlılıkla ilerliyoruz"

Oğuz Güleç, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Darüşşafaka Cemiyeti, 2013 yılında 8,40 puanla başladığı kurumsal derecelendirme yolculuğunu bugün 9,94 seviyesine taşıyarak, kurumsal yönetimde sivil toplum kuruluşları arasında zirvede yer almayı başarmıştır. 162 yıllık köklü tarihimiz boyunca bize emanet edilen her kaynağı büyük bir sorumluluk bilinciyle yönettik. Elde ettiğimiz bu sonuç, yalnızca önemli bir başarı değil; aynı zamanda şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda zirveye doğru kararlılıkla ilerlediğimizin de güçlü bir göstergesidir. Bağışçılarımıza duyduğumuz güvenin karşılığını verebilmek adına, kurumsal yönetim standartlarımızı en üst seviyede tutmaya ve bu anlayışı geleceğe taşımaya devam edeceğiz."

