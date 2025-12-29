DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,52 0,18%
ALTIN
6.146,83 1,68%
BITCOIN
3.750.299,44 0,3%

Fethiye-Ölüdeniz’de 328 milyon TL’lik yatırımın 4. Etabı tamamlandı

Muğla Büyükşehir, Fethiye-Ölüdeniz yolunda 328 milyon TL’lik yatırımın 4. Etabı Ölüdeniz-Kayaköy’de tamamlandı; 2. Etap Ovacık’ta çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:45
Fethiye-Ölüdeniz’de 328 milyon TL’lik yatırımın 4. Etabı tamamlandı

Fethiye-Ölüdeniz’de 4. Etap Ölüdeniz-Kayaköy tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye-Ölüdeniz yolunda yürüttüğü 328 milyon TL tutarındaki yol ve altyapı yatırımlarının 4. Etabı olan Ölüdeniz-Kayaköy kesiminde çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Bölgede gerçekleştirilen yenileme çalışmaları, hem ulaşım güvenliğini artırmayı hem de turizm potansiyelini desteklemeyi hedefliyor.

Çalışma kapsamı ve ilerleme

4. Etapta 2 bin 500 metre binder serimi tamamlanmış olup, şu anda yatay ve düşey işaretleme çalışmaları devam etmektedir. Projenin diğer etaplarında da farklı düzeylerde ilerlemeler kaydedildi: 1. Etap Patlangıç-Ovacık, 3. Etap Hisarönü-Ölüdeniz ve 4. Etap Ölüdeniz-Kayaköy etaplarında çalışmalar sonlandırıldı; 2. Etap Ovacık-Şehir içi güzergâhında ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

2. Etap kapsamında; 7 bin metre uzunluğunda yağmur suyu hattı, kaldırım düzenlemeleri, 3 bin sıcak asfalt serimi, istinat duvarı yapımı ve dönel kavşak düzenlemeleri yürütülüyor.

Genel proje kapsamında ise 11 bin metre sıcak asfalt serimi, 4 bin 200 metre içme suyu hattı, 7 bin metre yağmursuyu hattı ve 4 bin 500 metre çelik oto korkuluk yapımı yer alıyor.

Başkan Aras: "Fethiye-Ölüdeniz hattını geleceğe hazırlıyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Fethiye-Ölüdeniz hattı, hem hemşehrilerimizin günlük yaşamında hem de kentimizin turizm kimliğinde çok önemli bir yere sahip. Bu güzergahta hayata geçirdiğimiz çalışmalarla sadece yolları yenilemiyor; güvenli, konforlu ve estetik bir ulaşım altyapısını bölgemize kazandırıyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını gözeten, çevreyle uyumlu ve uzun yıllar hizmet edecek bir dönüşümü adım adım gerçekleştiriyoruz. Amacımız, Fethiye’yi ve Ölüdeniz’i hem yaşayanlar hem de ziyaret edenler için daha erişilebilir, güvenli ve çağdaş bir noktaya taşımak" dedi.

Belediyenin sürdürdüğü bu kapsamlı yatırım, bölgedeki yaşam kalitesini artırmayı ve turizm sezonuna hazırlığı güçlendirmeyi amaçlıyor.

FETHİYE ÖLÜDENİZ’DE 328 MİLYONLUK YATIRIMIN 4. ETABI TAMAMLANDI

FETHİYE ÖLÜDENİZ’DE 328 MİLYONLUK YATIRIMIN 4. ETABI TAMAMLANDI

FETHİYE ÖLÜDENİZ’DE 328 MİLYONLUK YATIRIMIN 4. ETABI TAMAMLANDI

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DAİMFED'ten Balcalı Hastanesi'ne 15 Konteynerlik Medikal Destek
2
DAP Bölgesi'ne 12 Yılda 13,4 Milyar TL Destek
3
Muğla Büyükşehir'den Ücretsiz Mineral Blok Taşı Desteği
4
E-Devlet Doğrulamasıyla Kapora Dolandırıcılığına ve Sahte İlanlara Son — 1 Şubat 2026
5
Ev Sorunları İş Performansını Yüzde 30 Düşürüyor: Wellbees 2025 Esenlik Haritası
6
Denizli'de 30 Bin Ceviz Fidanı Dağıtımı Başladı
7
Karadeniz'de Kar Yağışı Fındık ve Tarımı Canlandırdı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı