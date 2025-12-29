Fethiye-Ölüdeniz’de 328 milyon TL’lik yatırımın 4. Etabı tamamlandı

Fethiye-Ölüdeniz’de 4. Etap Ölüdeniz-Kayaköy tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye-Ölüdeniz yolunda yürüttüğü 328 milyon TL tutarındaki yol ve altyapı yatırımlarının 4. Etabı olan Ölüdeniz-Kayaköy kesiminde çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Bölgede gerçekleştirilen yenileme çalışmaları, hem ulaşım güvenliğini artırmayı hem de turizm potansiyelini desteklemeyi hedefliyor.

Çalışma kapsamı ve ilerleme

4. Etapta 2 bin 500 metre binder serimi tamamlanmış olup, şu anda yatay ve düşey işaretleme çalışmaları devam etmektedir. Projenin diğer etaplarında da farklı düzeylerde ilerlemeler kaydedildi: 1. Etap Patlangıç-Ovacık, 3. Etap Hisarönü-Ölüdeniz ve 4. Etap Ölüdeniz-Kayaköy etaplarında çalışmalar sonlandırıldı; 2. Etap Ovacık-Şehir içi güzergâhında ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

2. Etap kapsamında; 7 bin metre uzunluğunda yağmur suyu hattı, kaldırım düzenlemeleri, 3 bin sıcak asfalt serimi, istinat duvarı yapımı ve dönel kavşak düzenlemeleri yürütülüyor.

Genel proje kapsamında ise 11 bin metre sıcak asfalt serimi, 4 bin 200 metre içme suyu hattı, 7 bin metre yağmursuyu hattı ve 4 bin 500 metre çelik oto korkuluk yapımı yer alıyor.

Başkan Aras: "Fethiye-Ölüdeniz hattını geleceğe hazırlıyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Fethiye-Ölüdeniz hattı, hem hemşehrilerimizin günlük yaşamında hem de kentimizin turizm kimliğinde çok önemli bir yere sahip. Bu güzergahta hayata geçirdiğimiz çalışmalarla sadece yolları yenilemiyor; güvenli, konforlu ve estetik bir ulaşım altyapısını bölgemize kazandırıyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını gözeten, çevreyle uyumlu ve uzun yıllar hizmet edecek bir dönüşümü adım adım gerçekleştiriyoruz. Amacımız, Fethiye’yi ve Ölüdeniz’i hem yaşayanlar hem de ziyaret edenler için daha erişilebilir, güvenli ve çağdaş bir noktaya taşımak" dedi.

Belediyenin sürdürdüğü bu kapsamlı yatırım, bölgedeki yaşam kalitesini artırmayı ve turizm sezonuna hazırlığı güçlendirmeyi amaçlıyor.

