Muğla Büyükşehir 2026'de 3 Milyon Ata Tohumu Dağıtacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yerel tarımsal değerleri koruma ve gelecek kuşaklara aktarma hedefiyle hayata geçirdiği Yerel Tohum Merkezi aracılığıyla ata tohumlarını yaygınlaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Merkezi, 'Yerel Tohum Ulusal Güç' sloganıyla Türkiye'nin en kapsamlı yerel tohum merkezlerinden biri olarak tanımlanıyor.

Geniş envanter ve çeşitlilik

Merkez bünyesinde şu ana kadar 976 çeşit ata tohumu kayıt altına alındı. Envanterde sebze tohumlarının yanı sıra orman tohumları, kaba yem bitkileri ile tıbbi ve aromatik bitki tohumları da yer alıyor. Bu çeşitlilik, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğine önemli katkı sağlıyor.

Dağıtım ve üretim süreci

Kayıt altına alınan tohumlar, doğrulama ekimlerinin tamamlanmasının ardından laboratuvar analizlerinden geçiriliyor ve her yıl Şubat ayında ücretsiz olarak ülke genelinde dağıtılıyor. Yerel Tohum Merkezi bugüne kadar 81 ile toplam 22 milyon yerel tohumu toprakla buluşturdu.

2026 hedefi: 3 milyon tohum

Merkez, ata tohumlarının yaygınlaştırılması kapsamında 2 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 108 çeşit tohumdan yaklaşık 3 milyon yerel tohumu yeniden üreticilerle buluşturmayı hedefliyor.

Merkezin altyapısı

Yerel Tohum Merkezi; 4 bin 700 metrekarelik alanda kurulu Yerel Tohum Deneme Parselleri, Tıbbi-Aromatik Bitki Parselleri, eğitim alanları, distilasyon tesisi ve üç laboratuvarı ile Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı yerel tohum merkezi olma özelliğini taşıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu yapı ile yerel üretimi desteklemeyi ve tarımsal mirası korumayı sürdürüyor.

Yetkililerin açıklamaları

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Gıda Teknikeri Ahmet Babacık, merkezde 976 çeşit ata tohumu bulunduğunu, tohumların doğrulama işlemleri ve laboratuvar analizleri tamamlandıktan sonra her yıl Şubat ayında ücretsiz dağıtıldığını belirtti. Babacık, merkezin bugüne kadar 81 ile 22 milyon ata tohumu dağıttığını ve 2 Şubat 2026 itibarıyla 108 çeşit ile yaklaşık 3 milyon yerel tohumun toprakla buluşturulacağını kaydetti.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yerel tohumların korunmasının yalnızca tarımsal değil, aynı zamanda kültürel ve ekolojik bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Aras, yerel tohumların bu toprakların hafızası olduğunu; ata tohumlarına sahip çıkmanın üreticinin bağımsızlığını korumak, sağlıklı gıdaya erişimi güvence altına almak ve tarımsal sürdürülebilirliği sağlamak anlamına geldiğini ifade etti.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR 2026 YILINDA 3 MİLYON ATA TOHUMU DAĞITACAK