Muğla Büyükşehir'den Okullara Ara Tatil Bakımı: 185 Atatürk Büstü ve 84 Köşe

Muğla Büyükşehir'den okullara ara tatil bakımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatilinde il genelindeki okullardan gelen talepler doğrultusunda kapsamlı bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, okulların kapalı olduğu dönemi değerlendirerek onarım ve temizlik çalışmalarını tamamladı.

Çalışmaların kapsamı

Belediye ekipleri, öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı koşullarda eğitim alabilmesi amacıyla sınıf, koridor, bahçe ve ortak kullanım alanlarında gerekli bakım ve onarımları yaptı. Ara tatil boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında okulların bahçeleri yıkanarak kapsamlı bir temizlik gerçekleştirildi ve çevre düzenlemeleri tamamlandı.

Ara tatilde ekipler, 5 ilçede 8 okulda bakım-onarım çalışması yaptı. Ayrıca il genelinde 185 Atatürk Büstü ve 84 Atatürk Köşesi okullara kazandırıldı.

Yetkililerin açıklamaları

Yeniköy Mahalle Muhtarı Serkan Demircan çalışmayla ilgili olarak, "Okul Aile Birliği Başkanlığı’nın bize talebi vardı. Atatürk büstünün yenilenmesi ve Atatürk Köşesi yapılması hakkında. Biz de gerekli gelişimlerde bulunduk. Büyükşehir Belediyesi’ne ulaştık. Okullar da kapalıyken, bugün de bu işlemleri bitiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bina Tesis Şube Müdürü Vekili Ufuk Şimşek ise, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın talimatlarıyla okul bakım onarımları, Atatürk Büstleri ve Atatürk Köşesi yapımlarını tamamladık. Bugüne kadar il genelinde 185 Atatürk Büstü 84 Atatürk Köşesi yapımını gerçekleştirdik. Kasım ayı ara tatilini değerlendirerek ilimiz genelinde 5 ilçede 8 okulumuzda Atatürk Köşeleri, Atatürk Büst bakım onarımlarını gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da, Muğla genelinde eğitim kurumlarından gelen talepleri geri çevirmediklerini ve öğrencilerin daha güvenli, sağlıklı ve çağdaş ortamlarda eğitim alabilmesi için ara tatilde kapsamlı bakım-onarım çalışmaları yaptıklarını açıkladı.

