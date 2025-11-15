Muğla Büyükşehir'den Okullara Ara Tatil Bakımı: 185 Atatürk Büstü ve 84 Köşe

Muğla Büyükşehir, 2025-2026 ara tatilde 5 ilçede 8 okulda bakım yaparak 185 Atatürk büstü ve 84 Atatürk köşesi kazandırdı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 13:14
Muğla Büyükşehir'den Okullara Ara Tatil Bakımı: 185 Atatürk Büstü ve 84 Köşe

Muğla Büyükşehir'den okullara ara tatil bakımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatilinde il genelindeki okullardan gelen talepler doğrultusunda kapsamlı bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, okulların kapalı olduğu dönemi değerlendirerek onarım ve temizlik çalışmalarını tamamladı.

Çalışmaların kapsamı

Belediye ekipleri, öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı koşullarda eğitim alabilmesi amacıyla sınıf, koridor, bahçe ve ortak kullanım alanlarında gerekli bakım ve onarımları yaptı. Ara tatil boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında okulların bahçeleri yıkanarak kapsamlı bir temizlik gerçekleştirildi ve çevre düzenlemeleri tamamlandı.

Ara tatilde ekipler, 5 ilçede 8 okulda bakım-onarım çalışması yaptı. Ayrıca il genelinde 185 Atatürk Büstü ve 84 Atatürk Köşesi okullara kazandırıldı.

Yetkililerin açıklamaları

Yeniköy Mahalle Muhtarı Serkan Demircan çalışmayla ilgili olarak, "Okul Aile Birliği Başkanlığı’nın bize talebi vardı. Atatürk büstünün yenilenmesi ve Atatürk Köşesi yapılması hakkında. Biz de gerekli gelişimlerde bulunduk. Büyükşehir Belediyesi’ne ulaştık. Okullar da kapalıyken, bugün de bu işlemleri bitiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bina Tesis Şube Müdürü Vekili Ufuk Şimşek ise, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın talimatlarıyla okul bakım onarımları, Atatürk Büstleri ve Atatürk Köşesi yapımlarını tamamladık. Bugüne kadar il genelinde 185 Atatürk Büstü 84 Atatürk Köşesi yapımını gerçekleştirdik. Kasım ayı ara tatilini değerlendirerek ilimiz genelinde 5 ilçede 8 okulumuzda Atatürk Köşeleri, Atatürk Büst bakım onarımlarını gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da, Muğla genelinde eğitim kurumlarından gelen talepleri geri çevirmediklerini ve öğrencilerin daha güvenli, sağlıklı ve çağdaş ortamlarda eğitim alabilmesi için ara tatilde kapsamlı bakım-onarım çalışmaları yaptıklarını açıkladı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARA TATİLİNDE İL GENELİNDE Kİ...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARA TATİLİNDE İL GENELİNDE Kİ OKULLARDAN GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARINA VE ATATÜRK BÜSTÜ İLE ATATÜRK KÖŞESİ YAPIMLARINI TAMAMLADI.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARA TATİLİNDE İL GENELİNDE Kİ...

İLGİLİ HABERLER

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
LPG İthalatı Temmuzda Yüzde 3,4 Artışla 317 bin 290 Ton
2
Dolar/TL 37,99 Seviyesinde Yükselişte
3
E-Ticarette Tevkifat Uygulaması: Yeni Usul ve Esaslar Belirlendi
4
Spiridon II Bandırma Açıklarından Uruguay'a Dönerken Uzmanlardan 'Acil Tehdit' Uyarısı
5
Sarıgöl'de bağ budama yevmiyesi günlük 1500 lira olarak belirlendi
6
Muğla Büyükşehir'den Okullara Ara Tatil Bakımı: 185 Atatürk Büstü ve 84 Köşe
7
Sivas'ta 4.500 TL Yakacak Desteği — Başvurular 17-21 Kasım 2026

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı