Muğla’da Atıl Yünler Kadınların Emeğiyle Değerleniyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde atıl hayvan yünleri, kadınların emeğiyle yeniden hayat buluyor. Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi ile Fethiye Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığı ile destekleniyor.

Yünlerin Ekonomiye Kazandırılması

Proje çerçevesinde İncirköy Mahallesi'nde açılan keçehanede yün yıkama, tarama, eğirme ve doğal kök boyalarla yün boyama işlemleri gerçekleştiriliyor. Kadınlar, elde ettikleri ipliklerle atkı, eldiven, çorap ve kilim gibi birçok ürün üretiyor.

Kültürel Mirasın Yeniden Hayat Bulması

Kooperatif Başkanı Çiğdem Karaca, Türk kültürünün önemli bir parçası olan hayvancılıktan sadece et ve süt değil, yün de faydalanıldığını vurguladı. Karaca, "Günümüzde sentetik ürünlerin ön plana çıkmasıyla doğal yünlerin değerinin kaybolduğunu görüyoruz. Ancak biz, geleneksel yöntemleri yeniden canlandırmak için bu projeyi hayata geçirdik." dedi.

Yeni İstihdam Alanları

Karaca, atölyeyi büyütmek için yeni projeler hazırladıklarını belirterek, kadınlara daha fazla iş imkanı sağlamak adına tesislerini fabrika haline dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. "Kadınlarımız, bu projeyle hem kendi çevrelerinde kültürlerini yaşatacaklar hem de yeni nesil ile birlikte çalışarak meslek sahibi olma fırsatı bulacaklar," diye ekledi.

Kadınların Duyduğu Memnuniyet

Mahalle sakini Nagihan Olgun, yünlerin değerlendirilmesinin kadınlar için önemli olduğunu ifade ederek, "Yünler tezgahlarda tekrar ürüne dönüşüyor. Kadınlar olarak bundan çok memnunuz," dedi. Sevdiye Deniz de, yünlerin yeniden değerlendirilmesinin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Toplum Destekli Proje

İncirköy Mahalle Muhtarı Ersoy Özdemir, yünlerin değerlenmesi ve kadınlara sağlanan iş imkanları dolayısıyla büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Bu projenin, hem yerel ekonomiye katkı sağladığı hem de toplumsal dayanışmayı artırdığı gözlemleniyor.

Fethiye'de kadınların elinde hayat bulan yünler, geleneksel yöntemlerin modern dünyada nasıl yeniden değerlendirilebileceğinin güzel bir örneğini sergiliyor.

Muğla'da Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi ile Fethiye Belediyesi işbirliğiyle, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığında "Gelecek Turizmde" programı hayata geçirildi. Program kapsamında İncirköy Mahallesi'nde açılan keçehanede yün yıkama, tarama, eğirme ve doğal kök boyalarla yün boyama ile masa üstü tezgahlarında dokumalar yapılıyor. Elde edilen ipliklerle atkı, eldiven, çorap ve kilim gibi eşyalar üretiliyor. Teknolojinin gelişmesiyle değerini yitirdiği için yakılan ya da çöpe atılan keçi, koyun yünleri, kadınların ellerinde yeniden ürüne dönüşüyor.

Muğla'da Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi ile Fethiye Belediyesi işbirliğiyle, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığında "Gelecek Turizmde" programı hayata geçirildi. Program kapsamında İncirköy Mahallesi'nde açılan keçehanede yün yıkama, tarama, eğirme ve doğal kök boyalarla yün boyama ile masa üstü tezgahlarında dokumalar yapılıyor. Elde edilen ipliklerle atkı, eldiven, çorap ve kilim gibi eşyalar üretiliyor. Teknolojinin gelişmesiyle değerini yitirdiği için yakılan ya da çöpe atılan keçi, koyun yünleri, kadınların ellerinde yeniden ürüne dönüşüyor.