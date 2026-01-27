Muğla'da Kara ve Deniz Ulaşımında Yeni Hatlar: 54 Karayolu, 4 Deniz Hattı

Muğla'da kara ve deniz ulaşımında yeni hatlar hizmete girdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal bölgelerde ulaşımı daha hızlı, güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla toplu taşıma yatırımlarını hızlandırdı. Belediye, son bir yılda önemli genişlemelere imza attı.

Karayolu yatırımlarında kapsamlı genişleme

Belediye tarafından son bir yılda 13 ilçede 127 mahalleyi kapsayan 54 yeni toplu taşıma hattı hizmete açıldı. Bu hatlarla özellikle kırsal mahallelerin ilçe merkezlerine ve temel hizmet noktalarına erişimi kolaylaştı.

2025 yılı verilerine göre Muğla genelinde 312 ayrı güzergâhta, MUTTAŞ (Muğla Kent Hizmetleri A.Ş.) ve ÖTTA (özel toplu taşıma araçları) bünyesinde toplam 1.775 toplu taşıma aracı ile hizmet verildi; yıl içinde 49.544.359 yolcuya ulaşım sağlandı.

Havalimanı bağlantıları güçlendi

Ulaşım hizmetleri havalimanı bağlantılarıyla da takviye edilerek, 2025 yılında Milas-Bodrum ve Dalaman havalimanlarında toplam 670.018 yolcuya hizmet sunuldu.

Deniz yolu taşımacılığında 4 yeni hat

Muğla Büyükşehir Belediyesi deniz ulaşımını da genişletti. Yeni hatlar arasında Bodrum-Turgutreis-Didim ve Fethiye-Marmaris deniz otobüsü seferleri yer alırken, Fethiye Liman-Şövalye Adası arasında yolcu motoru, Güllük Liman-Kıyıkışlacık-İasos Adası hattında ise feribot seferleri başlatıldı. Bu hatlarla karayolu trafiği azaltılırken ulaşımda zaman ve yakıt tasarrufu sağlanıyor.

Gelecek hedefleri: erişilebilir ve çevreci ulaşım

Belediye, önümüzdeki dönemde hem kara hem deniz ulaşımında yeni hatlar açmayı, sefer sayılarını artırmayı ve çevreci, erişilebilir ulaşım modellerini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Amaç, Muğla genelinde ulaşım altyapısını daha güçlü, entegre ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak.

Başkan Aras'ın değerlendirmesi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Muğla’mızın her noktasında vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam ediyoruz. Kara ve deniz ulaşımını birlikte ele alarak hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerimizde daha erişilebilir, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturduk. Amacımız; Muğla’da yaşayan herkesin, belirtilen ihtiyaçlarına uygun, çağdaş ve sürdürülebilir ulaşım hizmetlerine eşit şekilde ulaşmasını sağlamak. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ulaşım yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz."

