OEDAŞ, CDP'den 'B' Notu ile İklimde Yönetim Seviyesinde

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta faaliyet gösteren şirket olarak, CDP’nin (Carbon Disclosure Project-Karbon Saydamlık Projesi) 2025 İklim Değişikliği Programı değerlendirmesinde 'B' derecelendirme notu aldı. 2020 yılında programa gönüllü katılımın ardından bir yıl içinde notunu B'ye yükselten OEDAŞ, 2021'den bu yana programın Yönetim seviyesindeki notunu aralıksız koruyor.

Muzaffer Yalçın: "Yatırımlarımızla iklim değişikliğine uyum kapasitemizi artırıyoruz"

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "Şebeke altyapısı, dijitalleşme ve yenilikçi teknolojilere yaptığımız yatırımlarla enerji altyapımızın dayanıklılığını ve iklim değişikliğiyle mücadele kapasitemizi artırıyoruz" dedi.

Yalçın sözlerine şöyle devam etti: "Şebeke altyapısı, dijitalleşme ve yenilikçi teknolojilere yaptığımız yatırımlarla enerji altyapımızın dayanıklılığını ve iklim değişikliğiyle mücadele kapasitemizi artırıyor; tedarik zincirini sürece dahil ettiğimiz kapsamlı bir yaklaşım benimsiyoruz. CDP B skoru da şirketimizin iklim değişikliği ve çevresel etkiler konusunda farkındalık aşamasını geride bırakarak bu alanları aktif ve sistematik biçimde yönettiğini gösteriyor. Çevresel risk ve fırsatları analiz ediyor, bu konuları stratejik karar alma süreçlerimize entegre ediyor ve somut iyileştirme aksiyonları hayata geçiriyoruz. Bundan sonra da iklim değişikliğiyle mücadelede üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve düşük karbon ekonomisine geçişi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

CDP nedir?

CDP, 2000 yılında Londra’da kâr amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olarak kuruldu. Kurum, şirketlerin, şehirlerin ve diğer kuruluşların iklim değişikliği, sera gazı emisyonları, su güvenliği ve ormansızlaşma gibi çevresel etkilerini ölçmesini, raporlamasını ve şeffaf biçimde açıklamasını sağlayan küresel bir raporlama sistemi olarak tanımlanıyor. CDP, topladığı verilerle dünyanın en kapsamlı kurumsal iklim, su ve orman risk veri setlerinden birini oluşturuyor ve yatırımcılar ile paydaşlar için karşılaştırılabilir, güvenilir çevresel bilgi sunuyor.

OEDAŞ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELESİNİ KÜRESEL STANDARTLARDA SÜRDÜRÜYOR