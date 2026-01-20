Samsun'da 100 Arıcıya Ana Arı ve Arı Sütü Üretim Seti Desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve DOKAP, 100 üreticiye ana arı ve arı sütü üretim seti dağıtarak arıcılıkta katma değeri artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 17:11
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 17:11
SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), Samsun İlinde Arı Ürünleri Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında ana arı üretim seti ve arı sütü üretim seti dağıtım töreni düzenleyerek çiftçilere setleri teslim etti.

Proje ve hedefleri

Proje, SBB ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) iş birliğinde hayata geçirildi. 100 üreticiye ulaştırılan setlerle; kırsal kalkınmanın desteklenmesi, arıcılık faaliyetlerinde katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artırılması ve üretici gelirlerinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Dağıtılan setlerin ana arı kalitesinin artırılmasına, koloni verimliliğinin yükseltilmesine ve arı sütü üretiminin yaygınlaşmasına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Törene katılan yetkililer

Törene; DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yıldız, Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rasim Kaplan ve arı yetiştiricileri katıldı.

