Samsun'da 100 Arıcıya Ana Arı ve Arı Sütü Üretim Seti Desteği
SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), Samsun İlinde Arı Ürünleri Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında ana arı üretim seti ve arı sütü üretim seti dağıtım töreni düzenleyerek çiftçilere setleri teslim etti.
Proje ve hedefleri
Proje, SBB ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) iş birliğinde hayata geçirildi. 100 üreticiye ulaştırılan setlerle; kırsal kalkınmanın desteklenmesi, arıcılık faaliyetlerinde katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artırılması ve üretici gelirlerinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Dağıtılan setlerin ana arı kalitesinin artırılmasına, koloni verimliliğinin yükseltilmesine ve arı sütü üretiminin yaygınlaşmasına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.
Törene katılan yetkililer
Törene; DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yıldız, Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rasim Kaplan ve arı yetiştiricileri katıldı.
