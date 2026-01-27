Bakan Ömer Bolat: Mobilya İhracatı 2024'te 4,6 Milyar Dolar'a Ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı açılışında sektör verilerini paylaştı. Bolat, mobilya ihracatının 2002 yılında 250 milyon dolar olduğunu hatırlatarak, ‘‘Şu anda 20 kat artışla, geçen yıl da (2024’e göre) yüzde 1,8 artış göstererek 4,6 milyar dolar ihracata ulaştı’’ dedi.

Hedefler ve sektörel kapsam

Bolat, mobilya verilerine çelik, plastik ve cam gibi diğer yapı ürünlerinin dahil edilmesiyle rakamların daha da yükseldiğini vurguladı ve ahşap mobilyada dahi Almanya, İtalya ve Polonya gibi ülkelerin ulaştığı 10 milyar dolar seviyesine ulaşılabileceğini ifade etti. Mobilyanın inşaattan ev tekstiline kadar birçok sektörle iç içe olduğunu belirtti.

Pazarlar ve kilogram değerindeki artış

Bakan Bolat, Türk mobilyasının dünya ticaretinden yaklaşık yüzde 2 pay aldığını söyleyerek en önemli pazarlar arasında Irak, ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya, Afrika ve Orta Doğu ülkelerini sıraladı. Mobilya ihracatında kilogram değerinin 2,43 dolardan 4,2 dolara yükselmesinin sevindirici olduğunu kaydetti.

Destekler ve fuar katkısı

Bolat, devlet ve Ticaret Bakanlığı olarak mobilya sektörüne verilen destekleri anlattı. Turquality ve marka desteklerinin yüzde 5,5inin mobilya sektörüne ayrıldığını belirtti. IIFF’nin bakanlık tarafından ‘‘prestijli fuar’’ ilan edildiğini hatırlatan Bolat, geçen yıl 502 katılımcıya 102 milyon destek sağlandığını, bu yıl da desteğin devam ettiğini söyledi.

2026 için planlanan destekler arasında 54 yurt dışı fuar bireysel katılım desteği, 5 yurt dışı fuar organizasyon desteği ve 7 yurt içi fuar organizasyon desteği bulunduğunu aktardı. Ayrıca alım heyetleri ve sektörel heyetlere yönelik destekler sürdürülecek; bu fuara iki adet alım heyeti programı düzenlendi ve 72 kişilik yurt dışı alıcılar heyeti davet edildi.

Genel ihracat hedefleri ve enflasyon mesajı

Bakan Bolat, geçen yıl mal ve hizmet ihracatının 396 milyar dolara ulaştığını, 2026 hedefinin 410 milyar dolar olduğunu belirterek ihracatçı desteklerini 33 milyar liradan 45 milyar liraya yükselttiklerini açıkladı. Yurt içi ve yurt dışı fuarlar için ayrılan desteklerin amacının ülkeye döviz kazandırmak ve dış ticaret dengesini güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Enflasyonla mücadeleye de değinen Bolat, ‘‘Enflasyonla mücadelede çok büyük mesafe kaydettik. 45 puandan fazla azalış sağlandı. Artık yüzde 30’ların altı ufukta göründü. Yüzde 20’lere ve onun altına bunu çekeceğiz’’ dedi.

Fuar açılışı ve ziyaretler

Konuşmanın ardından Bakan Bolat ve beraberindeki heyet fuarın açılış kurdelesini kesti. Bolat, fuar alanındaki stantları ziyaret ederek katılımcılarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

