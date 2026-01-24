Murzioğlu: E-Ticaret ve Dijital Pazarlamayla Güçlenen Firmalar Geleceği Yakalıyor

Samsun TSO koordinatörlüğündeki toplantıda Murzioğlu, dijital dönüşümün e-ticaret ve dijital pazarlamada güçlenen firmaları ulusal ve uluslararası pazarlarda öne çıkardığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:39
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:39
Murzioğlu: E-Ticaret ve Dijital Pazarlamayla Güçlenen Firmalar Geleceği Yakalıyor

Murzioğlu: E-Ticaret ve Dijital Pazarlamayla Güçlenen Firmalar Geleceği Yakalıyor

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, dijital dönüşümü tamamlayan firmaların sadece bugünü değil geleceği de kazandığını belirtti.

AİA Karadeniz Projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı

Samsun TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında, Samsunlu firmaların dijital becerilerini geliştirmek amacıyla "E Ticaret ve Dijital Pazarlama Stratejileri" başlıklı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı, Samsun TSO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Deneyimli eğitmen Miray Hazal Akkahve sunumunda katılımcılara; E-Ticaret Ekosistemi ve Fırsatlar, Pazar Yerlerine Giriş ve Hesap Yönetimi, E-Ticarette Başarılı Ürün Stratejileri, Dijital Pazarlama ve Görünürlük Artırma ve E-İhracata Giriş gibi başlıklarda geniş kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Murzioğlu'nun mesajı

Toplantının sonunda konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, dijitalleşmenin işletmeler için artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini vurguladı ve şöyle dedi: "Odamız, Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi’nin koordinatör kuruluşu olarak, bölgemizdeki firmaların rekabet gücünü artırmaya, yenilikçi ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerine katkı sağlamaya devam ediyor. Dijital dönüşüm, günümüz iş dünyasında firmalarımızın ulusal ve uluslararası pazarlarda varlık gösterebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda üyelerimize yönelik düzenlediğimiz eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla, e-ticaret, dijital pazarlama ve e-ihracat gibi alanlarda farkındalık oluşturmayı ve firmalarımızın bu alanlarda yetkinlik kazanmasını hedefliyoruz. Yeni yılın ilk eğitiminde ‘E Ticaret ve Dijital Pazarlama Stratejileri’ başlığıyla üyelerimizle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyoruz. Katkı sunan değerli eğitmenimize ve programa ilgi gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum".

Dijital dönüşüm ve e-ticaret ile dijital pazarlama alanlarında verilen eğitimlerin, Samsunlu işletmelerin ulusal ve uluslararası rekabette daha etkin konuma gelmesine katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

SAMSUN TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU

SAMSUN TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) AVRUPA İŞLETMELER AĞI (AİA) KARADENİZ PROJESİ KAPSAMINDA...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murzioğlu: E-Ticaret ve Dijital Pazarlamayla Güçlenen Firmalar Geleceği Yakalıyor
2
Yenişehir’e 40 Bin m² Toptancı Hali: Bursa’da Tarım Güçleniyor
3
Junioshow 2026 Bursa: Bebek ve Çocuk Giyimde Umut Veren Fuar
4
Adana'da Zehirlenmeler Tavuk Fiyatlarını Sabitledi
5
IF Wedding Fashion İzmir'de Son Gün Defileleri Beğeni Topladı
6
Mesut Kaya Gaziantep Fıstıkçılar Odası Başkanlığına Seçildi
7
Erzurum'da Fasulye ve Nohut Üretimine Hibe Desteği — 21 Bin Çiftçi Bilgilendirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları