Murzioğlu: E-Ticaret ve Dijital Pazarlamayla Güçlenen Firmalar Geleceği Yakalıyor

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, dijital dönüşümü tamamlayan firmaların sadece bugünü değil geleceği de kazandığını belirtti.

AİA Karadeniz Projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı

Samsun TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında, Samsunlu firmaların dijital becerilerini geliştirmek amacıyla "E Ticaret ve Dijital Pazarlama Stratejileri" başlıklı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı, Samsun TSO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Deneyimli eğitmen Miray Hazal Akkahve sunumunda katılımcılara; E-Ticaret Ekosistemi ve Fırsatlar, Pazar Yerlerine Giriş ve Hesap Yönetimi, E-Ticarette Başarılı Ürün Stratejileri, Dijital Pazarlama ve Görünürlük Artırma ve E-İhracata Giriş gibi başlıklarda geniş kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Murzioğlu'nun mesajı

Toplantının sonunda konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, dijitalleşmenin işletmeler için artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini vurguladı ve şöyle dedi: "Odamız, Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi’nin koordinatör kuruluşu olarak, bölgemizdeki firmaların rekabet gücünü artırmaya, yenilikçi ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerine katkı sağlamaya devam ediyor. Dijital dönüşüm, günümüz iş dünyasında firmalarımızın ulusal ve uluslararası pazarlarda varlık gösterebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda üyelerimize yönelik düzenlediğimiz eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla, e-ticaret, dijital pazarlama ve e-ihracat gibi alanlarda farkındalık oluşturmayı ve firmalarımızın bu alanlarda yetkinlik kazanmasını hedefliyoruz. Yeni yılın ilk eğitiminde ‘E Ticaret ve Dijital Pazarlama Stratejileri’ başlığıyla üyelerimizle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyoruz. Katkı sunan değerli eğitmenimize ve programa ilgi gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum".

Dijital dönüşüm ve e-ticaret ile dijital pazarlama alanlarında verilen eğitimlerin, Samsunlu işletmelerin ulusal ve uluslararası rekabette daha etkin konuma gelmesine katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

