TOBB Van GGK, M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu Ziyaret Etti: Van'ın Yatırım Potansiyeli Masaya Yatırıldı

TOBB Van GGK'dan M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ziyaret

TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu (GGK) TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Görüşmede; TOBB Van GGK Başkanı ve TOBB Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ümit Can Sari, Kurul Başkan Yardımcıları Taner Han ve Suat Kaya ile Kurul Üyeleri Ali Vefa Tekin, Furkan Solmaz, Hamza Ömer Yılmaz, Muhammed Hamza Bakan ve Tolga Çelik yer aldı.

Görüşme gündemi

Toplantıda Van’ın ekonomik kalkınması, yatırım potansiyeli ve bölgesel rolü üzerine istişareler yapıldı. Katılımcılar, ilin yatırım ortamını güçlendirmek ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir şehir haline gelmesi için atılabilecek adımları ele aldı.

Ümit Can Sari görüşmeyle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Van Genç Girişimciler Kurulu olarak; ilimizin kalkınması, yatırım ortamının güçlenmesi ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir şehir haline gelmesi adına çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ettik. Başkanımıza nazik ev sahipliği ve kıymetli değerlendirmeleri için teşekkür ederiz. Van’daki genç girişimcilik ekosistemini güçlendirmek adına çalışmaya devam edeceğiz."

