Yenişehir’e 40 Bin m² Toptancı Hali: Bursa’da Tarım Güçleniyor

Proje ve hedef

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Geçinen Bursa’ hedefi doğrultusunda kentin önemli tarımsal merkezlerinden Yenişehir’e Yaş Sebze Meyve Ticareti ve Toptancı Hali kazandırıyor. Proje, kırsal kalkınmayı desteklemeyi ve tarımsal verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Süreç ve alan

Geçtiğimiz Ağustos ayında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel arasında imzalanan ortak hizmet protokolü kapsamında çalışmalar sürüyor. Yenişehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen 40 bin metrekarelik alanda projelendirme süreci devam ediyor.

Başkan Mustafa Bozbey, imar durumunun bu ay itibariyle kesinleştiğini bildirerek, projelerin yakında tamamlanıp inşaata başlanacağını açıkladı.

Yerinde inceleme ve esnafla buluşma

Mustafa Bozbey ve Ercan Özel, proje alanını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Esnafla bir araya gelen başkanlar, sorunları yerinde dinleyip çözüm önerilerini paylaştı.

Bozbey, konuyla ilgili olarak "Esnafımızın istediği ölçülerde ve istedikleri standartlarda hayata geçireceğiz. Esnafın güvenle çalışabileceği bir ortamı oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl toptancı halinin açılışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Yenişehir’in beklentisi

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçenin önemli bir tarım kenti olduğunu vurgulayarak taleplerini Mustafa Bozbeye ilettiklerini ve 40 bin metrekarelik alanın üst kullanım hakkını Büyükşehir Belediyesi’ne verdiklerini söyledi. Özel, Başkan Bozbey’e ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederek projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Projenin tamamlanması ve halin açılışı önümüzdeki yıl hedefleniyor, bu adımın bölge tarımına ve esnafına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

