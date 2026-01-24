Yenişehir’e 40 Bin m² Toptancı Hali: Bursa’da Tarım Güçleniyor

Bursa Büyükşehir, Yenişehir’e 40 bin metrekarelik 'Yaş Sebze Meyve Ticareti ve Toptancı Hali' kuruyor; imar onayı tamamlandı, açılış önümüzdeki yıl hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:57
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:57
Yenişehir’e 40 Bin m² Toptancı Hali: Bursa’da Tarım Güçleniyor

Yenişehir’e 40 Bin m² Toptancı Hali: Bursa’da Tarım Güçleniyor

Proje ve hedef

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Geçinen Bursa’ hedefi doğrultusunda kentin önemli tarımsal merkezlerinden Yenişehir’e Yaş Sebze Meyve Ticareti ve Toptancı Hali kazandırıyor. Proje, kırsal kalkınmayı desteklemeyi ve tarımsal verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Süreç ve alan

Geçtiğimiz Ağustos ayında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel arasında imzalanan ortak hizmet protokolü kapsamında çalışmalar sürüyor. Yenişehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen 40 bin metrekarelik alanda projelendirme süreci devam ediyor.

Başkan Mustafa Bozbey, imar durumunun bu ay itibariyle kesinleştiğini bildirerek, projelerin yakında tamamlanıp inşaata başlanacağını açıkladı.

Yerinde inceleme ve esnafla buluşma

Mustafa Bozbey ve Ercan Özel, proje alanını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Esnafla bir araya gelen başkanlar, sorunları yerinde dinleyip çözüm önerilerini paylaştı.

Bozbey, konuyla ilgili olarak "Esnafımızın istediği ölçülerde ve istedikleri standartlarda hayata geçireceğiz. Esnafın güvenle çalışabileceği bir ortamı oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl toptancı halinin açılışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Yenişehir’in beklentisi

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçenin önemli bir tarım kenti olduğunu vurgulayarak taleplerini Mustafa Bozbeye ilettiklerini ve 40 bin metrekarelik alanın üst kullanım hakkını Büyükşehir Belediyesi’ne verdiklerini söyledi. Özel, Başkan Bozbey’e ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederek projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Projenin tamamlanması ve halin açılışı önümüzdeki yıl hedefleniyor, bu adımın bölge tarımına ve esnafına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ‘GEÇİNEN BURSA’ HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA KENTİN ÖNEMLİ TARIMSAL ÜRETİM...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ‘GEÇİNEN BURSA’ HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA KENTİN ÖNEMLİ TARIMSAL ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİSİ OLAN YENİŞEHİR’E ‘YAŞ SEBZE MEYVE TİCARETİ VE TOPTANCI HALİ’ KAZANDIRIYOR.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ‘GEÇİNEN BURSA’ HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA KENTİN ÖNEMLİ TARIMSAL ÜRETİM...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murzioğlu: E-Ticaret ve Dijital Pazarlamayla Güçlenen Firmalar Geleceği Yakalıyor
2
Yenişehir’e 40 Bin m² Toptancı Hali: Bursa’da Tarım Güçleniyor
3
Junioshow 2026 Bursa: Bebek ve Çocuk Giyimde Umut Veren Fuar
4
Adana'da Zehirlenmeler Tavuk Fiyatlarını Sabitledi
5
IF Wedding Fashion İzmir'de Son Gün Defileleri Beğeni Topladı
6
Mesut Kaya Gaziantep Fıstıkçılar Odası Başkanlığına Seçildi
7
Erzurum'da Fasulye ve Nohut Üretimine Hibe Desteği — 21 Bin Çiftçi Bilgilendirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları